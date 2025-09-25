Valilik Duyurdu! TEM Otoyolu'nda O Bölge Trafiğe Kapatılıyor! İşte Alternatif Güzergahlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cuma günü saat 09.00 itibarıyla TEM Otoyolu’nun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki İstanbul yönünde üstyapı onarımı yapılacak. Çalışmalar kesintisiz şekilde gece gündüz sürdürülecek.

GİRİŞLER KAPATILACAK

Çalışmalar süresince TEM Kandıra Kavşağı’ndan otoyola girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı’ndan TEM İstanbul istikametine katılım trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden alternatif güzergahları kullanabilecek.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Valilik, çalışmalarda gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağını ve trafik işaretlemelerinin yapılacağını açıkladı. Sürücülerden, yol üzerinde yerleştirilen işaret ve işaretçilere titizlikle uymaları istendi.

Kaynak: İHA