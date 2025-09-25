SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ocak Zammı Şoku! En Güçlü Tahmin Bile Umut Vermiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca emeklinin gözü 2026 Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda alacakları artışı şimdiden merakla bekliyor. Emeklilerin zam oranı TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek ancak mevcut hesaplamalar, en güçlü tahminin bile emeklilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor.

OVP’ye göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 olması bekleniyor. Bu senaryoda emekli maaşlarına yapılacak artış yüzde 10,14’te kalacak. Merkez Bankası ise yıl sonu için enflasyonu yüzde 25-29 bandında öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse emekli maaşlarına yüzde 7,14 ile yüzde 10,56 arasında artış yapılması gündeme gelecek.

REFAH PAYI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Emeklilerin maaşlarını yükseltebilecek ek adımlar için şu an bir açıklama bulunmuyor. Refah payı ya da ek düzenlemelerin devreye girip girmeyeceği henüz netleşmedi.

Emekli zammı için gözler 3 Ocak 2026’ya çevrildi. TÜİK’in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı netleşecek ve emeklilerin alacağı kesin zam oranı belli olacak. Aynı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da zamlı maaş tablosunu paylaşması bekleniyor.

EN GÜÇLÜ SENARYO YÜZDE 10 ZAM

Mevcut verilere göre en kuvvetli ihtimal, emeklilerin yaklaşık yüzde 10 seviyesinde zam alması yönünde. Ancak yılın son dört ayına ait enflasyon rakamları ve olası ek düzenlemeler bu tabloyu değiştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi