Dev Bankadan Kritik Açıklama! Altında Rekor İçin Tarih Verdi

ABD merkezli dev yatırım bankası JPMorgan, altın fiyatlarında 2026 ortasını işaret ederek kritik öngörülerde bulundu. Banka ons başına 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelerin devam edeceğini beklediğini açıkladı.

Son yıllarda Türk Lirası'nın tarihi değer kaybı ve küresel piyasalardaki dengesizlikler nedeniyle, vatandaşın en gözde yatırım aracı olan altın fiyatlarınd da dengeler değişti. Yatırımcının güvenli limanı altında istikrarsız bir seyir söz konusuyken, ABD merkezli dev yatırım bankası JPMorgan'dan altın fiyatları için dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

REKOR SERİSİNE DEVAM

JPMorgan'ın değerlendirmesinde, ABD ekonomisinde yaşanabilecek olası zayıflamanın ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimlerine yöneltebileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyeceği belirtildi. Banka, 2026 yılı ortası için ons başına 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelerin devam edeceğini öngördüğünü açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi takvimi konusunda kesin bir açıklama yapmadığını hatırlatan banka, ekonomik koşulların kötüleşmesi durumunda da Fed’in daha hızlı adım atacağını tahmin etti. JPMorgan, bu senaryonun altını yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getireceğini de bildirdi.

FED'İN FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 28-29 Ekim'de gerçekleşecek. Faiz kararı ise 29 Ekim akşamı açıklanacak. Yılın son faiz kararı toplantısı da 9-10 Aralık günlerinde yapılacak.

