Projeyi Bakan Murat Kurum Duyurmuştu: Hisse İle Nasıl Ev Sahibi Olunur? Ekonomist Mert Başaran Detaylar Anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gayrimenkul yatırımına yönelik yenilikçi bir adım attı. Emlak Konut güvencesiyle hayata geçirilen “Damla Kent” projesi, Türkiye’de gayrimenkul sertifikasıyla halka arz edilen sayılı projeler arasında yerini aldı.

HİSSELERLE KONUT SAHİBİ OLUNABİLİYOR

Ekonomist Mert Başaran, tv100 ekranlarında Cansu Canan’ın sunduğu Özgür İfade programına katılarak, birçok vatandaşın kafasını kurcalayan sorulara açıklık getirdi. Başaran, "Damlakent sertifikası nasıl çalışıyor?" ve "Hisse ile nasıl ev sahibi olunur?" sorularına detaylı yanıtlar verdi.

‘BÜYÜK BİR AVANTAJ VAR’

Başaran, sistemin sunduğu fırsatlara dikkat çekerek şunları söyledi: “Burada aslında büyük bir avantaj var. Uzun vadede ev almak isteyenler için. Sen şu anda Başakşehir’de öyle bir projede 3 milyon 757 bin TL’ye ev alamazsın. Dolayısıyla onu bir anda da yatırmayacaksın. Burada güzel bir fırsat var. Bu 4 yıl sonra teslim edilecek. Bu sertifikayı toplayıp ev alıyorsunuz.”

Sistemin dünyada farklı ülkelerde örneklerinin bulunduğunu belirten Başaran, Türkiye’de ise bu modelin henüz yeni olduğunu vurguladı. Başaran, “Böyle bir şey dünyada çok var. Türkiye’de ilk defa veya ikinci defa oluyor. Bunu iyi uygulayan için çok güzel bir fırsat” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN SIKINTISINI ÇÖZEBİLECEK BİR SİSTEM’

Yeni yatırım modelinin potansiyeline dikkat çeken Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yöntem iyi uygulanırsa, çok iyi anlatılıp, pazarlaması iyi yapılırsa bu sistem gelecekte Türkiye’nin bütün konut sıkıntısını çözebilecek bir sistem."

Kaynak: TV100