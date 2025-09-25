Merkez Bankası'ndan Sıkı Para Politikası Vurgusu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon hedefini işaret edip "sıkı para politikası" vurgusu yaptı. Karahan, bu sürecin devam edeceğini belirterek "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin New York kentinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa düzenlenen 200'ün üzerinde portföy yöneticisi ve yatırımcının katıldığı 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı.

Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" diyerek Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçevenin bu sürece katkı sağlayacağını söyledi.

DEZENFLASYONUN GEREKTİRDİKLERİNE UYGUN OLACAK

Başkan Karahan, Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini belirtti.

Adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirileceğini kaydeden Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

