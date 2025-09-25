Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı son taklit ve tağşiş listesi büyük yankı uyandırdı. Listenin en dikkat çekici kısmı ise ünlü bir baklava markasının ürünlerinde gıda boyası bulunması oldu. Çay, peynir, et, bal ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda da hile tespit edildi.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, 23 Eylül 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Baklavadan çaya, peynirden ete kadar pek çok üründe usulsüzlük ortaya çıktı. Ünlü baklavacıların da listede yer alması dikkat çekti.

ÜNLÜ BAKLAVACILARDA GIDA BOYASI

Açıklanan listede en çok ses getiren bölüm tatlı sektöründe oldu. Hacıoğlu Baklava’nın "Fıstıklı Special Baklava"sında ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur’a ait "Fıstıklı Sarı Burma Baklava"da gıda boyası tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 1

ÇAY VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE HİLE

Rize’de üretilen Özen Çay Gold Rize Çayı’nda gıda boyası bulunurken, Konya’daki bazı üreticilere ait peynir, yoğurt ve tereyağı ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve yağ oranı düşüklüğü belirlendi. Yekta Süt Ürünleri ve Gümüş Süt markalarının eritme peynirlerinde de benzer sorunlar ortaya çıktı.

KÖFTEDE SAKATAT KARIŞIMI SKANDALI

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 2

Et sektöründe ise tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalar dikkat çekti. Bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, köfte ve kıyma ürünlerinde sakatat karışımı ortaya çıktı. Büyük markalardan Bayazıt Et’in "Isıl işlem görmüş sucuk" ürününde de kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

BAL, BAHARAT VE ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ

Bal sektöründe Merbal, Canpetek ve Saf Natural Bal markalarının ürünlerinde hile yapıldığı anlaşıldı. Baharatlarda ise kırmızı biberde domates, kekikte yabancı madde tespit edildi.
Zeytinyağında da durum farklı değildi. İzmir, Aydın ve Balıkesir’de üretilen bazı markaların "natürel sızma" diye sattığı yağların aslında tohum yağıyla karıştırıldığı ortaya çıktı.

İŞTE 23 EYLÜL 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER TAM LİSTE:

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 3

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 4

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 5

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet - Resim : 6

Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli OlduEv Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli OlduEkonomi

Ne Deprem Korkusu Ne Kira Artışı... Nedenini Duyan İnanamıyor! Ev Değiştirenlerin Sayısı PatladıNe Deprem Korkusu Ne Kira Artışı... Nedenini Duyan İnanamıyor! Ev Değiştirenlerin Sayısı PatladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar Okan Buruk'a Veda!
Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli Oldu Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti! 100’den Fazla Çalışan İşsiz Kaldı 30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti