Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, 23 Eylül 2025 tarihli taklit ve tağşiş listesini açıkladı. Baklavadan çaya, peynirden ete kadar pek çok üründe usulsüzlük ortaya çıktı. Ünlü baklavacıların da listede yer alması dikkat çekti.

ÜNLÜ BAKLAVACILARDA GIDA BOYASI

Açıklanan listede en çok ses getiren bölüm tatlı sektöründe oldu. Hacıoğlu Baklava’nın "Fıstıklı Special Baklava"sında ve Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta-Abdullah Çopur’a ait "Fıstıklı Sarı Burma Baklava"da gıda boyası tespit edildi.

ÇAY VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DE HİLE

Rize’de üretilen Özen Çay Gold Rize Çayı’nda gıda boyası bulunurken, Konya’daki bazı üreticilere ait peynir, yoğurt ve tereyağı ürünlerinde bitkisel yağ, nişasta ve yağ oranı düşüklüğü belirlendi. Yekta Süt Ürünleri ve Gümüş Süt markalarının eritme peynirlerinde de benzer sorunlar ortaya çıktı.

KÖFTEDE SAKATAT KARIŞIMI SKANDALI

Et sektöründe ise tüketiciyi aldatmaya yönelik uygulamalar dikkat çekti. Bazı sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edilirken, köfte ve kıyma ürünlerinde sakatat karışımı ortaya çıktı. Büyük markalardan Bayazıt Et’in "Isıl işlem görmüş sucuk" ürününde de kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

BAL, BAHARAT VE ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ

Bal sektöründe Merbal, Canpetek ve Saf Natural Bal markalarının ürünlerinde hile yapıldığı anlaşıldı. Baharatlarda ise kırmızı biberde domates, kekikte yabancı madde tespit edildi.

Zeytinyağında da durum farklı değildi. İzmir, Aydın ve Balıkesir’de üretilen bazı markaların "natürel sızma" diye sattığı yağların aslında tohum yağıyla karıştırıldığı ortaya çıktı.

İŞTE 23 EYLÜL 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER TAM LİSTE:

Kaynak: Haber Merkezi