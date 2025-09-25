Ne Deprem Korkusu Ne Kira Artışı... Nedenini Duyan İnanamıyor! Ev Değiştirenlerin Sayısı Patladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de site aidatları son yıllarda adeta ikinci bir kira haline geldi. 2022’den bu yana hızla yükselen aidatlar, ailelerin bütçesini zorlarken göç hareketliliğini de tetikledi. Yalnızca 2025’in ilk yarısında İstanbul’da 117 bin aile yüksek aidat nedeniyle evini değiştirirken, Muğla yüzde 455’lik artışla zam şampiyonu oldu.

AİDAT YÜKÜ GÖÇ HAREKETİNİ TETİKLEDİ

Site ve apartman yönetimi platformu Apsiyon’un verilerine göre, 2022’den bu yana Türkiye genelinde konut aidatları yüzde 367 yükseldi. Bu süreçte 250 bini aşkın aile yüksek aidatlar nedeniyle evini değiştirdi. Araştırmalar, lüks sitelerden çıkışların arttığını ve özellikle yeni evlenen çiftlerin aidat yükünden kaçmak için daha mütevazı apartman dairelerine yöneldiğini ortaya koyuyor.

MUĞLA ZİRVEDE, İSTANBUL YAKINDAN TAKİPTE

Aidat artışlarının şampiyonu Muğla oldu. 2025 itibarıyla ortalama aidat 8 bin 710 TL’ye yükselen şehir, yüzde 455 artışla zirvede yer aldı. İstanbul’da aidatlar yüzde 349 artarak 6 bin 629 TL’ye çıktı. Ankara’da artış oranı yüzde 361 olurken ortalama aidat 5 bin 49 TL, İzmir’de ise yüzde 354’lük artışla 4 bin 919 TL’ye ulaştı.

TÜFE aynı dönemde yüzde 310, asgari ücret ise yüzde 419 artarken aidat artışlarının bu oranları geride bırakması dikkat çekti.

EN DÜŞÜK AİDATLI İLLER

Listenin sonunda ise görece düşük aidat ortalamalarıyla öne çıkan şehirler var. Uşak’ta 1.061 TL, Hatay’da 1.246 TL, Ordu’da 1.287 TL, Aksaray’da 1.306 TL ve Mersin’de 1.455 TL ile aidatlar en düşük seviyelerde seyrediyor.

HİZMET YOK, ŞİKAYET ÇOK

Vatandaşlar, ödedikleri yüksek aidatlara karşılık hizmet alamamaktan yakınıyor. Düzenli güvenlik, temizlik, teknik bakım ve sosyal alanların bulunduğu projelerde aidatlar daha makul karşılanırken, birçok sitede bu hizmetlerin aksaması tepkileri artırıyor.

Bu durum yalnızca mali bir yük değil, aynı zamanda güven kaybına da yol açıyor. Uzmanlara göre, artık ev tercihinde yalnızca konum, fiyat ve büyüklük değil, site yönetiminin şeffaflığı ve güvenilirliği de belirleyici hale geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi