Piyasalarda ‘25 Eylül’ Dalgası! Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırımcının Gözü Bu Rakamda

Döviz piyasasındaki dalgalanmalar sürerken, yatırımcıların ve ekonomistlerin gözü bugünkü piyasa değerlerine çevrildi. Haftanın dördüncü işlem gününde dolar 41,4720 liradan, euro ise 48,8190 liradan güne başladı.

Son Güncelleme:
Piyasalarda ‘25 Eylül’ Dalgası! Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırımcının Gözü Bu Rakamda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarında bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Dolar, Euro ve Sterlin’in Türk Lirası karşısındaki değerleri yatırımcıların dikkatini piyasalara çevirdi.

Peki, bugün Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum...

Piyasalarda ‘25 Eylül’ Dalgası! Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırımcının Gözü Bu Rakamda - Resim : 1
Dolar 41,4720 liradan, euro 48,8190 liradan güne başladı

İşte 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla öne çıkan döviz kurları:

Güne oldukça hareketli başlayan döviz piyasalarında dolar gün içinde 41,4720 lira işlem görüyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları hem de ABD'den gelen ekonomik verilerle şekilleniyor.

Piyasalarda ‘25 Eylül’ Dalgası! Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırımcının Gözü Bu Rakamda - Resim : 2

EURO

Euronun Türk Lirası karşısındaki değeri ise 48,8694 TL seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları, Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik veriler ve Türkiye’deki makroekonomik gelişmeler, Euro/TL kurunun yönünü belirliyor. Euro ise 48,8190 liradan güne başladı.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, euronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.

STERLİN

İngiliz Sterlini (GBP), bugün itibarıyla 55,79 TL seviyesinden işlem görüyor. Sterlin kuru, İngiltere ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yön buluyor.

Dövizde Yön Arayışı Sürüyor! İşte 24 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıDövizde Yön Arayışı Sürüyor! İşte 24 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıEkonomi

Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı DüşüşAltın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı DüşüşEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Meclis Lokantası'na Zam! Çorba 23 TL, Etli Yemekler 100 TL Meclis Lokantası'na Zam! Çorba 23 TL, Etli Yemekler 100 TL
Galatasaray Anlaşmayı Resmen Duyurdu! İmzalar Atıldı, Hayırlı Uğurlu Olsun Galatasaray Anlaşmayı Resmen Duyurdu
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş Rekor Eşikten Hızlı Düşüş
ÇOK OKUNANLAR
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti! Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti!
Çorum’da Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı