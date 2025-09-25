Piyasalarda ‘25 Eylül’ Dalgası! Dolar ve Euro Bugün Ne Kadar Oldu? Yatırımcının Gözü Bu Rakamda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarında bugün dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Dolar, Euro ve Sterlin’in Türk Lirası karşısındaki değerleri yatırımcıların dikkatini piyasalara çevirdi.

Peki, bugün Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son durum...

Dolar 41,4720 liradan, euro 48,8190 liradan güne başladı

İşte 25 Eylül 2025 tarihi itibarıyla öne çıkan döviz kurları:

Güne oldukça hareketli başlayan döviz piyasalarında dolar gün içinde 41,4720 lira işlem görüyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar, hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları hem de ABD'den gelen ekonomik verilerle şekilleniyor.

EURO

Euronun Türk Lirası karşısındaki değeri ise 48,8694 TL seviyesinde. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz politikaları, Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik veriler ve Türkiye’deki makroekonomik gelişmeler, Euro/TL kurunun yönünü belirliyor. Euro ise 48,8190 liradan güne başladı.

Dün doların satış fiyatı 41,4590, euronun satış fiyatı ise 48,6930 lira olmuştu.

STERLİN

İngiliz Sterlini (GBP), bugün itibarıyla 55,79 TL seviyesinden işlem görüyor. Sterlin kuru, İngiltere ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yön buluyor.

Kaynak: AA