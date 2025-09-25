Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş

Gram altın aştığı rekor eşik olan 5 bin liranın altına geriledi. Fiyatlar dalgalı bir seyir izlese de rekor seviyesine yakın duruyor. ABD’den gelen veriler ve Fed’in faiz politikalarına dair belirsizlik piyasaları etkiliyor. Yatırımcıların gözü Cuma günü açıklanacak kritik enflasyon verisine çevrildi.

Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 5 bin lira seviyesini aşarak yatırımcıları sevindirdi. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Gram yeniden 5 bin liranın altına geriledi. Bu hafta yaşanan dalgalanmalara rağmen altın fiyatları, tarihi zirvesine yakın seyretmeyi sürdürüyor. ABD’den gelen karışık ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusundaki farklı açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş - Resim : 1
Gram altın 5 bin lira seviyesinin altına geriledi

Salı günü 3 bin 745 dolara kadar yükselen külçe altın, rekor seviyesinin yalnızca 50 dolar altında kaldı. Ancak Çarşamba günü ABD’de yeni konut satışlarının beklenmedik şekilde artmasıyla fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bu gelişme, ekonomideki yavaşlama endişelerini kısmen azalttı. Doların son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkması, altını dolar kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Öte yandan Fed’in para politikalarına ilişkin beklentiler de piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusunda net bir sinyal vermemesini eleştirirken, Powell ise hem zayıflayan işgücü piyasası hem de yüksek enflasyon riskleri nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların gözü şimdi, piyasaların seyrini belirleyebilecek olan Cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinde.

Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş - Resim : 2
Altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrediyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4.982,05 TL
Çeyrek altın: 8.400,00 TL
Yarım altın: 16.810,00 TL
Tam altın: 33.587,13 TL
Cumhuriyet altını: 33.492,00 TL
Gremse altın: 84.225,41 TL
Ons altın: 3.734,64 dolar

Altında Rekor, Sahteciliği Patlattı: 'Gerçeğinden Ayırmak Mümkün Değil'Altında Rekor, Sahteciliği Patlattı: 'Gerçeğinden Ayırmak Mümkün Değil'Ekonomi
Gram 5 Bin Lira Eşiğini Aştı, Piyasalar Hareketli: Yeni Rekor Yolda mı?Gram 5 Bin Lira Eşiğini Aştı, Piyasalar Hareketli: Yeni Rekor Yolda mı?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
Meclis Lokantası'na Zam! Çorba 23 TL, Etli Yemekler 100 TL Meclis Lokantası'na Zam! Çorba 23 TL, Etli Yemekler 100 TL
Gıda Güvenliğinde Alarm! Ünlü Çikolata Markasının Ürünleri Raflardan Acil Toplatılıyor Gıda Güvenliğinde Alarm! Ünlü Çikolata Markasının Ürünleri Raflardan Acil Toplatılıyor
TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza! Aldığı Haberle Dünyası Başına Yıkıldı TFF’den Ali Koç’a Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti! Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti!
Çorum’da Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı