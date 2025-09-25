Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Rekor Eşikten Hızlı Düşüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın 5 bin lira seviyesini aşarak yatırımcıları sevindirdi. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Gram yeniden 5 bin liranın altına geriledi. Bu hafta yaşanan dalgalanmalara rağmen altın fiyatları, tarihi zirvesine yakın seyretmeyi sürdürüyor. ABD’den gelen karışık ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusundaki farklı açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Gram altın 5 bin lira seviyesinin altına geriledi

Salı günü 3 bin 745 dolara kadar yükselen külçe altın, rekor seviyesinin yalnızca 50 dolar altında kaldı. Ancak Çarşamba günü ABD’de yeni konut satışlarının beklenmedik şekilde artmasıyla fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Bu gelişme, ekonomideki yavaşlama endişelerini kısmen azalttı. Doların son iki haftanın en yüksek seviyesine çıkması, altını dolar kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Öte yandan Fed’in para politikalarına ilişkin beklentiler de piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimleri konusunda net bir sinyal vermemesini eleştirirken, Powell ise hem zayıflayan işgücü piyasası hem de yüksek enflasyon riskleri nedeniyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yatırımcıların gözü şimdi, piyasaların seyrini belirleyebilecek olan Cuma günü açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinde.

Altın fiyatları rekor seviyeye yakın seyrediyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4.982,05 TL

Çeyrek altın: 8.400,00 TL

Yarım altın: 16.810,00 TL

Tam altın: 33.587,13 TL

Cumhuriyet altını: 33.492,00 TL

Gremse altın: 84.225,41 TL

Ons altın: 3.734,64 dolar

Kaynak: Haber Merkezi