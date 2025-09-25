30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti! 100’den Fazla Çalışan İşsiz Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’de 30 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren köklü mobilya devi resmen iflas etti. Yüzden fazla çalışan işsiz kaldı.

İngiltere’nin önde gelen mobilya üreticilerinden Ashley Manor, 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğü faaliyetlerine resmen son verdi. ‘İngiltere’nin en iyi kanepe üreticisi’ olarak tanınan marka, ülkede herkes tarafından biliniyordu.

100’DEN FAZLA ÇALIŞAN KAPI DIŞARI EDİLDİ

Dudley News’in haberine göre şirket, yeni bir alıcı bulamayınca yönetim sürecine girdi ve 100’den fazla çalışan işini kaybetti. Ashley Manor’un ürünleri, ülke genelinde birçok önemli mağazalarda satışa sunuluyordu.

Marka, yine İngiliz tasarımlı mobilya ithalatçısı Alexander & James Sofas ile birlikte yönetime geçti. Her iki şirketin de bağlı olduğu TCM Living Group, tasfiye kararını 16 Eylül Salı günü duyurdu.

