Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli Oldu

Konut kredilerinde faiz oranları sabit kalsa da bankalar arasındaki rekabet arttı. İlk kez dört banka aynı orandan kredi sunarken, 1 milyon TL için aylık taksit ve toplam geri ödeme tablosu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli Oldu
Konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik başladı. Uzun süredir yüzde 2,69 seviyesinde olan en düşük oran bu hafta da değişmedi ancak ilk kez dört banka aynı faiz oranıyla kredi sunmaya başladı. Peki, 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin geri ödemesi ne kadar oluyor? İşte güncel tablo...

FAİZ ORANLARINDA YARIŞ BAŞLADI

Eylül ayı enflasyon verileri beklenirken, ev almak isteyenlerin gözü konut kredisi faizlerinde. Uzun süredir yüzde 2,69 seviyesinde seyreden en düşük oran bu hafta da aynı kaldı. Ancak bu kez dört banka aynı seviyeden kredi imkanı sunarak rekabeti artırdı. Diğer bankalar ise oranlarını yüzde 2,70 ile yüzde 2,80 arasında belirledi.

25 Eylül 2025 itibarıyla en düşük oranla konut kredisi veren bankalar:

Akbank: yüzde 2,69

Kuveyt Türk: yüzde 2,69 (Kâr payı oranı)

Ziraat Bankası: yüzde 2,69

QNB Finansbank: yüzde 2,69

Diğer bankalarda ise oranlar Halkbank’ta yüzde 2,70, Albaraka’da yüzde 2,75, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA’da yüzde 2,79 olarak açıklandı.

1 MİLYON TL KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran üzerinden 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi çeken bir kişinin ödeme planı şöyle:

Aylık taksit: 28.061 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

KONUT FİYATLARINDA SON DURUM

Endeksa verilerine göre, ağustos ayında Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29,1, aylık bazda ise yüzde 1,7 arttı. Enflasyondan arındırıldığında ise reel fiyatlar son bir yılda yüzde -3,1 geriledi.

Ortalama metrekare satış fiyatı: 34 bin 405 TL

Ortalama konut fiyatı: 4,4 milyon TL

Yatırımın geri dönüş süresi: 13 yıl

SATIŞLAR HIZ KESMİYOR

TÜİK verilerine göre ağustos ayında 143 bin 319 konut satıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış anlamına geliyor. 2025’in ilk 8 ayında toplam satışlar yüzde 21,3 yükselerek 978 bin 70 adede ulaştı. Kredili (ipotekli) satışların toplam içindeki payı da geçen yılın aynı döneminde yüzde 9,5 iken bu yıl yüzde 14,4’e çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

