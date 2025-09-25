Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 168 Yıllık Şirket Zor Durumda

Otomotiv sektörünün köklü isimlerinden Kiekert, 168 yıllık geçmişine rağmen iflas başvurusunda bulundu. 11 fabrikada 4 bin 500 kişiye iş sağlayan şirketin kilit sistemleri, dünyada üretilen her üç araçtan birinde kullanılıyordu.

Son Güncelleme:
Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 168 Yıllık Şirket Zor Durumda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’da otomotiv sektörünün köklü şirketlerinden Kiekert, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1857’de kurulan dev şirket, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiyi istihdam ediyordu. Firmanın kilit sistemleri dünya çapında her üç araçtan birinde yer alıyordu.

168 YILLIK DEV MARKA ZOR DURUMDA

Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 168 Yıllık Şirket Zor Durumda - Resim : 1

Arnold Kiekert tarafından Düsseldorf yakınlarında kurulan Kiekert, otomotiv kilit sistemlerinde dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak biliniyordu. 168 yıllık geçmişiyle öne çıkan firma, Wuppertal Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİ EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Alman basınındaki haberlere göre, Almanya’da büyük şirket iflaslarının sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207’ye yükseldi. Yıllık geliri 10 milyon euronun üzerinde olan şirketler içinde ise otomotiv tedarikçileri 29 büyük iflasla ilk sırada yer aldı.

Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 168 Yıllık Şirket Zor Durumda - Resim : 2

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında Almanya genelinde toplamda 12 bin şirket iflas etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışa işaret ediyor.

Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük RezaletTicaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük RezaletEkonomi
Ev Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli OlduEv Almak İsteyenler Dikkat! Konut Kredisinde Bir İlk! 1 Milyon TL Kredinin Aylık Ödeme Taksiti Belli OlduEkonomi
Ne Deprem Korkusu Ne Kira Artışı... Nedenini Duyan İnanamıyor! Ev Değiştirenlerin Sayısı PatladıNe Deprem Korkusu Ne Kira Artışı... Nedenini Duyan İnanamıyor! Ev Değiştirenlerin Sayısı PatladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Almanya
Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet Bakanlık Yeni Gıda Skandalını Patlattı! Ünlü Baklavacıda Büyük Rezalet
Merkez Bankası'ndan Sıkı Para Politikası Vurgusu Merkez Bankası'ndan Sıkı Para Politikası Vurgusu
Fenerbahçe’ye Başkan Değişikliği De Çare Olmadı! Avrupa’da Şok Yenilgi: Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı Domenico Tedesco Mağlubiyetin Nedenini Açıkladı
Aleyna Tilki’nin Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor: Bu Enerjinin Sırrı Ne? Sıra Dışı Alışkanlığı! Gece Başlıyor Sabah Bitiyor
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı