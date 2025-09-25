Ünlü Otomotiv Devi İflas Bayrağını Çekti! 168 Yıllık Şirket Zor Durumda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’da otomotiv sektörünün köklü şirketlerinden Kiekert, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1857’de kurulan dev şirket, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiyi istihdam ediyordu. Firmanın kilit sistemleri dünya çapında her üç araçtan birinde yer alıyordu.

168 YILLIK DEV MARKA ZOR DURUMDA

Arnold Kiekert tarafından Düsseldorf yakınlarında kurulan Kiekert, otomotiv kilit sistemlerinde dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olarak biliniyordu. 168 yıllık geçmişiyle öne çıkan firma, Wuppertal Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

OTOMOTİV TEDARİKÇİLERİ EN ÇOK ETKİLENENLER ARASINDA

Alman basınındaki haberlere göre, Almanya’da büyük şirket iflaslarının sayısı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207’ye yükseldi. Yıllık geliri 10 milyon euronun üzerinde olan şirketler içinde ise otomotiv tedarikçileri 29 büyük iflasla ilk sırada yer aldı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında Almanya genelinde toplamda 12 bin şirket iflas etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artışa işaret ediyor.

