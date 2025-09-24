Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde

Bursa'da yaşayan influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, sosyal medyada paylaştıkları kiloluk altın görüntüsüyle bir kez daha gündeme oturdu. 3 milyon izlenmeye ulaşan video, Maliye'nin denetim radarına girdi; çiftin hesapları olağanüstü hareketler için mercek altında.

Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın işlek semtlerinden birinde araç kiralama ve emlak danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren Nevra Bilem, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak son videosu, hem hayranlarını hem de yetkilileri ayağa kaldırdı.

Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde - Resim : 1
Nevra Bilem ve Murat Bilem

Eşi Murat Bilem'in hediye ettiği iddia edilen kiloluk altınları araç içinde sergileyen influencer, paylaşımına "Nişana hazırlanıyoruz" notunu düştü. Kısa sürede 3 milyon kez izlenen bu görüntü, lüks yaşamın kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.

Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde - Resim : 2
Gündem olan o paylaşım...

BAKANLIKTAN YENİ HAMLE

Ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre, video sonrası Maliye Bakanlığı tarafından çift hakkında yeni bir denetim süreci başlatıldı. Önceki benzer paylaşımlarda da benzer kaderi paylaşan Bilem çifti, evlilik yıldönümü videoları nedeniyle daha önce ağır cezalarla karşılaşmıştı. Bu kez odak noktası, hesaplarındaki şüpheli para akışları. Kaynağı belirsiz gelirlerin vergilendirilmemesi, soruşturmanın ana unsuru olarak öne çıkıyor.

Külçe Altınlarıyla Gündemdeydi! Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı Hakkında Suç DuyurusuKülçe Altınlarıyla Gündemdeydi! Dilan Polat'ın Yakın Arkadaşı Hakkında Suç DuyurusuGüncel

Lüks yaşamı dikkat çekti: Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem ifadeye çağırıldıLüks yaşamı dikkat çekti: Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Nevra Bilem ifadeye çağırıldıGüncel

Kaynak: ekonomim

Etiketler
fenomen
Bursa’daki Yangın Faciasının Yürek Dağlayan Görüntüsü Ortaya Çıktı! Çığlık Çığlığa Can Verdiler Bursa’daki Yangın Faciasının Yürek Dağlayan Görüntüsü Ortaya Çıktı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı
Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den YSK’nın Kongre Kararına Destek: ‘Yapılması Gerekeni Yaptı’ CHP'li Emir'den YSK’nın Kongre Kararına Destek
ÖSYM Duyurdu: 2025-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri İçin Tarih Belli Oldu YKS Ek Tercihler İçin Tarih Belli Oldu
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te