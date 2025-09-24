Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın işlek semtlerinden birinde araç kiralama ve emlak danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren Nevra Bilem, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak son videosu, hem hayranlarını hem de yetkilileri ayağa kaldırdı.

Nevra Bilem ve Murat Bilem

Eşi Murat Bilem'in hediye ettiği iddia edilen kiloluk altınları araç içinde sergileyen influencer, paylaşımına "Nişana hazırlanıyoruz" notunu düştü. Kısa sürede 3 milyon kez izlenen bu görüntü, lüks yaşamın kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.

Gündem olan o paylaşım...

BAKANLIKTAN YENİ HAMLE

Ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre, video sonrası Maliye Bakanlığı tarafından çift hakkında yeni bir denetim süreci başlatıldı. Önceki benzer paylaşımlarda da benzer kaderi paylaşan Bilem çifti, evlilik yıldönümü videoları nedeniyle daha önce ağır cezalarla karşılaşmıştı. Bu kez odak noktası, hesaplarındaki şüpheli para akışları. Kaynağı belirsiz gelirlerin vergilendirilmemesi, soruşturmanın ana unsuru olarak öne çıkıyor.

