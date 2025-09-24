Fenomen Çiftin Lüks Altın Şovu Olay Oldu... Maliye Peşlerinde
Bursa'da yaşayan influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, sosyal medyada paylaştıkları kiloluk altın görüntüsüyle bir kez daha gündeme oturdu. 3 milyon izlenmeye ulaşan video, Maliye'nin denetim radarına girdi; çiftin hesapları olağanüstü hareketler için mercek altında.
Bursa'nın işlek semtlerinden birinde araç kiralama ve emlak danışmanlığı sektöründe faaliyet gösteren Nevra Bilem, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ancak son videosu, hem hayranlarını hem de yetkilileri ayağa kaldırdı.
Eşi Murat Bilem'in hediye ettiği iddia edilen kiloluk altınları araç içinde sergileyen influencer, paylaşımına "Nişana hazırlanıyoruz" notunu düştü. Kısa sürede 3 milyon kez izlenen bu görüntü, lüks yaşamın kaynağına dair soru işaretlerini artırdı.
BAKANLIKTAN YENİ HAMLE
Ekonomim.com'un edindiği bilgilere göre, video sonrası Maliye Bakanlığı tarafından çift hakkında yeni bir denetim süreci başlatıldı. Önceki benzer paylaşımlarda da benzer kaderi paylaşan Bilem çifti, evlilik yıldönümü videoları nedeniyle daha önce ağır cezalarla karşılaşmıştı. Bu kez odak noktası, hesaplarındaki şüpheli para akışları. Kaynağı belirsiz gelirlerin vergilendirilmemesi, soruşturmanın ana unsuru olarak öne çıkıyor.
