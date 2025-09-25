MASAK'a 'Sınırsız' Yetki! Hesaplar İzlenecek, Saniyeler İçinde Dondurulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Banka dolandırıcılığı başta olmak üzere, bilişim suçlarına anında müdahale edilebilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yeni yetkiler verilecek. Bilişim suçlarıyla etkin mücadele amacıyla AKP tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesapların anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

NTV'den Özgür Akbaş'ın haberine göre, teklifin, Meclis’in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi’nde yer alması öngörülüyor. Ayrıca Türkiye’nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kara parayla mücadele için açıkladığı yeni kriterler de MASAK’la ilgili mevzuata eklenecek.

MASAK'a yeni yetkiler Meclis gündemine getirilecek

HESAPLAR YAKIN TAKİBE ALINACAK

Bu düzenleme kapsamında MASAK’a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler daha yakından takip edilecek. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişiklik yapılacak. Ayrıca bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştıracak eklemeler hayata geçirilecek.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE YETKİSİ

MASAK’a, yeni teknolojilerin de yardımıyla banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi tanınacak. Bu kapsamda bankalar ve finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerde mali polis denetiminin kapsamı da genişletilecek.

MASAK'a verilmesi planlanan yeni yetkilerle banka hesapları anında dondurulabilecek

ANLIK HESAP DONDURMA

Kaynağı belirsiz olan ya da kişi ve kurumların maddi gücünün üzerinde görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye alınacak. Hesaplara anında el koyma veya dondurma işlemleri için gerekli hukuki zemin oluşturulacak. Düzenlemenin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Kaynak: NTV