Papara Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

Papara üzerinden 26 bini aşkın hesapla yasa dışı bahis paralarının aklandığı iddia edildi. MASAK raporlarıyla ortaya çıkan para trafiği sonrası, TMSF el konulan şirketlere kayyım olarak atandı. Papara soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler için ise tutuklama talep edildi.

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Papara Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, elektronik para kuruluşu Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği iddia edildi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu öne sürüldü.

MASAK raporlarına göre, 2016’dan bu yana faaliyet gösteren Papara Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini sistematik şekilde yürüttü. Raporda, Papara üzerinden açılan 26 binin üzerinde hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplar aracılığıyla yüksek meblağlı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu yasa dışı gelirlerin, 274 farklı banka hesabına aktarılmasının ardından 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı; 5 kripto cüzdan sahibinin ise doğrudan bahis örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Örgüt lideri ve üyelerine ait toplam 8 şirket, yat, tekne, kasa, araç, daire ve villaya el konuldu. El konulan şirketler arasında PPR Holding A.Ş. de bulunurken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı.

Papara Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi - Resim : 1

TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 15 şüpheli için savcılık tutuklama talep etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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