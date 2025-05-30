Tekirdağ'da Muhtara Korkunç Saldırı! Sebebi İki Gün Önceki Uyarısı Çıktı

Tekirdağ’da Marmaracık Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, sokaktaki çeşmede aracını yıkadığı için uyardığı kişi tarafından bıçaklandı. Muhtar Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli C.D. ise aranıyor.

Tekirdağ'da Muhtara Korkunç Saldırı! Sebebi İki Gün Önceki Uyarısı Çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Marmaracık Mahallesi Camii önünde korkunç bir olay yaşandı. Cuma namazından çıkan Mahalle Muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, yanına gelen öfkeli bir şahsın bir anda bıçaklı saldırısına uğradı.

DURUMU İYİ

Kalçasına gelen bıçak darbesi sonrası yaralanan Muhtar Mustafa Kemal Dönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhtar Dönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE UYARMIŞ

Muhtar Dönmez'in geçtiğimiz günlerde kendisini bıçaklayan saldırgan şahısla aralarında araç yıkama nedeniyle tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

Muhtar Dönmez, mahalle meydanında çeşmede minibüsünü yıkayan şahsı, mahalle sakinlerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle yıkamaması konusunda uyardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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