İstanbul’a Sonbahar Geliyor: AKOM Tarih Verdi... Sıcaklıklar Düşüyor, Poyraz Fırtınası ve Yağış Kapıda

Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava İstanbul’u etkisi altına alıyor. AKOM, sıcaklıkların 6-8 derece düşerek 20 derecenin altına ineceğini, poyraz fırtınası edeceğini duyurdu. AKOM, pazartesiden itibaren sağanak yağışların artacağı uyarısında bulundu.

İstanbul ve yurdun batı ile kuzey kesimleri, sonbaharın serin yüzüyle tanışıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava dalgası, hafta boyunca 26-28 derece olan sıcaklıkları 6-8 derece düşürecek. Bazı bölgelerde termometreler 20 derecenin altına inecek, şehirde tam bir sonbahar havası hakim olacak.

İstanbul’a Sonbahar Geliyor: AKOM Tarih Verdi... Sıcaklıklar Düşüyor, Poyraz Fırtınası ve Yağış Kapıda - Resim : 1

PAZARTESİ BAŞLAYACAK...

Meteoroloji, bu gece yarısından itibaren poyrazın fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Rüzgârın hızı saatte 40-75 kilometreye ulaşarak cumartesi akşamına kadar etkisini sürdürecek. Hafta sonu yerel yağışlar görülse de, asıl sağanak pazartesi gününden itibaren başlayacak ve hafta ortasına kadar aralıklarla devam edecek. AKOM, sıcaklıkların Ekim başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceğini öngörüyor. İstanbullulara fırtına ve yağışa karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKOM İstanbul
