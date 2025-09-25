Özgür Özel'den Elazığ'da 'Sandık' Sözü: Kimseyi Pişman Etmeyeceğiz

CHP Lideri Özgür Özel, Elazığ’da Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi açılışında konuştu. Özel "Kimseyi CHP'ye oy verdiğine pişman etmeyeceğiz. Ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gazi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını yapmak üzere Elazığ'a giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önemli açıklamalar yaptı.

Açılış törenine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

'PİŞMAN ETMEYECEĞİZ'

Özel, “Kimseyi CHP'ye oy verdiğine pişman etmeyeceğiz. Ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğiz” diyerek seslendi.

“Türkiye’nin umudu yarınları siz olacaksınız sizin için çalışıyoruz” diyen Özel eşitsizliği kaldırmak için iktidar olacaklarını vurguladı.

Okulların yenilenmesi gerektiğine, çocuklar arasındaki ekonomik dengenin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Özel “Gelecek çocuklarımızındır. Biz milletin yararına çalışırız. Hizmetleri kime yapıyoruz diye asla bakmayız” diye konuştu.

AKP'Lİ İSİMLERE TEPKİ

Özel, açılışa davet edilen AKP'li isimlerin gelmemesine tepki gösterdi. "Ana muhalefet partisinin milletvekili olarak sayısız açılışa gittim, protokolde yerimi aldım" diye belirten Özel, davetlere AKP'ye yarar diye bakmadığını belirtti.

İMAMOĞLU’NUN MEKTUBU OKUNDU

Törende tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’de yazdığı mektubu da okundu. Törende söz alan Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesajı paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

