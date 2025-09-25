Rusya’da Havalimanında Korku Dolu Anlar! İki Uçak Birbirine Çarptı

Moskova Sheremetyevo Havalimanı’nda kalkış için hazırlanan iki yolcu uçağı pistte çarpıştı. 100 yolcu başka bir uçağa aktarılırken, olayda yaralanan olmadı.

Moskova’daki Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda büyük bir facia son anda önlendi. Rossiya Havayolları’na ait bir uçak, kalkış öncesi pistte başka bir uçakla çarpışarak kuyruk kısmından hasar gördü.

St. Petersburg seferini yapmaya hazırlanan FV6097 sefer sayılı Rossiya uçağında 100 yolcu bulunuyordu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, başka bir havayoluna ait uçağın kanadı, Rossiya uçağının kuyruğuna temas ederek hasara yol açtı. Yolcular ise güvenlik nedeniyle başka bir uçağa aktarıldı.

Rusya Savcılık Ofisi, olayda yolcuların ve mürettebatın zarar görmediğini açıkladı. Olayla ilgili detaylı inceleme yapılması için bir komisyon kuruldu.

DİĞER UÇAK ÇİN’E GİDECEKTİ

Rus medyasında yer alan bilgilere göre, çarpışmaya karışan diğer uçağın Çin’in Hainan Havayolları’na ait Airbus 330 olduğu öğrenildi. Pekin seferi için hazırlık yapan uçaktaki hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Rusya Uçak
