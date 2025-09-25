O İlimizde Şap Alarmı! Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı

Eskişehir’de şap alarmı! Bölgede vaka sayılarının hızla artması sonrası hayvancılık sektörü kırmızılı alarm verdi. Hastalığın daha fazla yayılması için yetkililer acil tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında piyasanın en gözde yeri olan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Türkiye’de şap hastalığı vakaları hızla artış gösterirken son olarak o ilimizde karantina başladı. Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Muttalip Koyunlar Mahallesi'nde ortaya çıkan şap hastalığı vakaları, yetkilileri acil eylem planını devreye sokmaya zorladı. İkinci bir karara kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ŞAP ALARMI! GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı resmi bir açıklama ile her çarşamba günü Muttalip-Sarıcakaya yolu üzerinde kurulan ve bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Hayvan Pazarı'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, kararın halk sağlığını koruma ve hastalığın yayılma riskini ortadan kaldırma amacıyla alındığı belirtildi.

Yetkililer, hastalığın tespit edildiği bölgede gerekli tüm idari ve fenni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu belirtti. Hayvan pazarının da oluşturulan "hastalık gözetim bölgesi" içerisinde yer alması nedeniyle, salgın riski tamamen ortadan kalkana kadar kapalı tutulacağı ifade edildi.

YETKİLİLER TEDBİRLERİ ARTIRDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, sadece pazarın kapatılmasıyla yetinilmedi, aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlara yönelik kritik uyarılarda bulunuldu. Yetiştiricilerden, özellikle işletmelerine dışarıdan gelen hayvanlara ve kişilere karşı son derece dikkatli olmaları ve ahırlarında biyogüvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmaları istendi.

Hayvan pazarının yeniden açılış tarihi, bölgedeki sağlık kontrolleri ve alınacak önlemlerin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Karantina Hastalık
