Çocuklarda Büyük Tehlike! Boğaz Ağrısı ve Ateşle Başlayan Yeni Varyant Hızla Yayılıyor

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Tekin Çakar, son günlerde çocuklarda artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı "Nimbus" varyantının belirtilerinin genellikle daha hafif seyrettiğini belirten Çakar, yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

VAKALAR ARTIYOR, BELİRTİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Dr. Çakar, farklı yaş gruplarından çocuklarda pozitif vakalar tespit ettiklerini belirterek, "Çocuklarda keskin boğaz ağrısı, vücut ağrısı, ateş, halsizlik, ishal ve kusma öne çıkıyor. Küçük çocuklarda ise en sık görülen belirti ateş" dedi.

ÇOCUKLAR RİSK GRUBUNDA

Yeni varyantın önceki agresif türlere kıyasla daha hafif geçtiğini belirten Dr. Çakar, "Çocuk hastalarda genellikle 5-7 günlük istirahat yeterli oluyor. Yoğun bakım ihtiyacı oldukça azalmış durumda. Ancak bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar risk grubunda" ifadelerini kullandı.

TANI TEK BURUN SÜRÜNTÜSÜYLE KONUYOR

Dr. Çakar, Covid-19 ve influenza için aynı anda tek bir burun sürüntüsüyle bir saat içinde sonuç alınabildiğini belirtti. Tedavide ise özel bir ilaç olmadığını, destekleyici yöntemlerle sürecin yönetildiğini aktardı. Çakar, "Bol sıvı alımı, sağlıklı beslenme, D ve C vitamini desteği önemli. Ancak belirtiler ilerlerse hastane yatışı gerekebilir." dedi.

"ÇOCUKLAR MUTLAKA MASKE TAKSIN"

Çocukları korumak için ailelere önerilerde bulunan Çakar, hasta kişilerle temastan kaçınmayı, kapalı ve kalabalık alanlardan uzak durmayı, hijyene dikkat etmeyi ve bağışıklık sistemini destekleyen beslenme alışkanlıklarını vurguladı. "Hasta çocukların okula gönderilmemesi, evde 5-7 gün istirahat etmesi, zorunlu durumlarda ise mutlaka maske takması gerekir" dedi.

COVİD HAYATIN BİR PARÇASI OLACAK

Covid-19’un tıpkı influenza gibi hayatımızda kalıcı hale geleceğini söyleyen Çakar, "Bir dönem domuz gribi çok büyük kaygı yaratmıştı ama şimdi grip türlerinden biri olarak hayatımızda. Covid-19 da varyantlarıyla birlikte kalıcı olacak." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA