A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok

Japonya’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan "Ketsueki-gata" teorisine göre, kan grubunuz kişiliğinizi ve kariyer yolunuzu şekillendirebilir. A, B, 0 ve AB gruplarının her biri farklı özellikleriyle öne çıkıyor ve belirli mesleklerde daha başarılı olabilecekleri iddia ediliyor. İşte kan grubuna göre ideal meslekler...

Son Güncelleme:
A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya’da uzun yıllardır popüler olan ve "Ketsueki-gata" adı verilen teoriye göre, kariyer seçimlerimiz kan grubumuzda gizli olabilir. Bu inanışa göre, kan grubunuz kişilik özelliklerinizi etkiliyor ve hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğinizi belirliyor.

KAN GRUBU VE MESLEK İLİŞKİSİ

Alışkanlıklarımızın, hatta meslek tercihlerimizin doğuştan gelen biyolojik faktörlere bağlı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? İşte bu teori, kan grubunun duygusal zekadan liderlik vasıflarına kadar pek çok kişisel özelliği şekillendirdiğini savunuyor.

A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok - Resim : 1

A Grubu: Mükemmeliyetçi ve Organizatör

A grubu kana sahip kişiler düzenli, organize ve sezgileri güçlü bireyler olarak tanımlanıyor. Detaylara hakimiyetleri onları iyi birer takım oyuncusu yaparken, aşırı mükemmeliyetçilik stres yaratabiliyor.

İdeal Meslekler: Grafik tasarımcı, kütüphaneci, muhasebeci, ekonomist.

B Grubu: Yaratıcı ve Özgür Ruhlu

Bağımsızlıklarına düşkün olan B grubu insanları, yaratıcılık ve özgünlük isteyen işlerde öne çıkıyor. Rutin işlerden çabuk sıkılsalar da cesaretleri ve hayal güçleriyle yenilikçi alanlarda başarılı oluyorlar.

İdeal Meslekler: Gazeteci, müzisyen, sanatçı, girişimci.

0 (Sıfır) Grubu: Lider ve Vizyoner

A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok - Resim : 2

Dışa dönük, kendine güvenen ve stratejik düşünme becerisi yüksek bireyler olarak tanımlanıyorlar. Büyük resmi görme yetenekleri sayesinde liderlik pozisyonlarına uygun olduklarına inanılıyor.

İdeal Meslekler: CEO, politikacı, motivasyon konuşmacısı.

AB Grubu: Mantıklı ve Empatik

Nadir görülen AB grubu, hem A hem B grubunun özelliklerini taşıyor. Mantıklı kararlar alırken aynı zamanda empati kurabilmeleri onları denge sağlayan kişiler haline getiriyor.
İdeal Meslekler: Avukat, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, danışman.

BİLİMSEL GERÇEKLİĞİ VAR MI?

Her ne kadar Japonya ve Güney Kore’de kültürel bir fenomen olarak kabul edilse de, Batı bilim dünyası bu teoriye temkinli yaklaşıyor. Kan grubu ile kişilik arasında doğrudan bağlantıyı destekleyen güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor.

Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders OlduOyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders OlduYaşam
Astrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı! Onlara Sakın GüvenmeyinAstrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı! Onlara Sakın GüvenmeyinYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
WhatsApp’ın Son Özelliği Olay Yarattı! Herkes Bu Yeniliği Konuşuyor Herkes WhatsApp’ın Son Özelliğini Konuşuyor
Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu
Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
Ertem Şener Bombayı Patlattı! Galatasaray’ı Birine Karıştıracak Osimhen İddiası Galatasaray'ı Karıştıracak Osimhen İddiası
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te