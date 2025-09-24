A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japonya’da uzun yıllardır popüler olan ve "Ketsueki-gata" adı verilen teoriye göre, kariyer seçimlerimiz kan grubumuzda gizli olabilir. Bu inanışa göre, kan grubunuz kişilik özelliklerinizi etkiliyor ve hangi mesleklerde daha başarılı olabileceğinizi belirliyor.

KAN GRUBU VE MESLEK İLİŞKİSİ

Alışkanlıklarımızın, hatta meslek tercihlerimizin doğuştan gelen biyolojik faktörlere bağlı olup olmadığını hiç düşündünüz mü? İşte bu teori, kan grubunun duygusal zekadan liderlik vasıflarına kadar pek çok kişisel özelliği şekillendirdiğini savunuyor.

A Grubu: Mükemmeliyetçi ve Organizatör

A grubu kana sahip kişiler düzenli, organize ve sezgileri güçlü bireyler olarak tanımlanıyor. Detaylara hakimiyetleri onları iyi birer takım oyuncusu yaparken, aşırı mükemmeliyetçilik stres yaratabiliyor.

İdeal Meslekler: Grafik tasarımcı, kütüphaneci, muhasebeci, ekonomist.

B Grubu: Yaratıcı ve Özgür Ruhlu

Bağımsızlıklarına düşkün olan B grubu insanları, yaratıcılık ve özgünlük isteyen işlerde öne çıkıyor. Rutin işlerden çabuk sıkılsalar da cesaretleri ve hayal güçleriyle yenilikçi alanlarda başarılı oluyorlar.

İdeal Meslekler: Gazeteci, müzisyen, sanatçı, girişimci.

0 (Sıfır) Grubu: Lider ve Vizyoner

Dışa dönük, kendine güvenen ve stratejik düşünme becerisi yüksek bireyler olarak tanımlanıyorlar. Büyük resmi görme yetenekleri sayesinde liderlik pozisyonlarına uygun olduklarına inanılıyor.

İdeal Meslekler: CEO, politikacı, motivasyon konuşmacısı.

AB Grubu: Mantıklı ve Empatik

Nadir görülen AB grubu, hem A hem B grubunun özelliklerini taşıyor. Mantıklı kararlar alırken aynı zamanda empati kurabilmeleri onları denge sağlayan kişiler haline getiriyor.

İdeal Meslekler: Avukat, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, danışman.

BİLİMSEL GERÇEKLİĞİ VAR MI?

Her ne kadar Japonya ve Güney Kore’de kültürel bir fenomen olarak kabul edilse de, Batı bilim dünyası bu teoriye temkinli yaklaşıyor. Kan grubu ile kişilik arasında doğrudan bağlantıyı destekleyen güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi