Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi Var

TimeOut dergisi, her yıl düzenli olarak yayımladığı en havalı mahalleler sıralamasını duyurdu. Geçmiş yıllarda Türkiye’den İstanbul’un Bebek mahallesinin dahil olduğu listede bu yıl bir değişiklik yaşandı. 2025 sıralamasında Türkiye’den hiçbir mahalleye yer verilmedi.

ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Bu yılın birincisi ise Japonya’dan geldi. Tokyo’nun Jimbocho semti listenin zirvesine oturdu. Kitapçıları, kültürel atmosferi ve kafeleriyle öne çıkan Jimbocho, dünyanın en dikkat çeken mahallesi olarak ilan edildi.

İşte dünyanın en havalı 10 mahallesi:

10. Labone, Accra

9. Vallila, Helsinki

8. Nakatsu, Osaka

7. Ménilmontant, Paris

6. Mullae-dong, Seul

5. Avondale, Chicago

4. Camberwell, Londra

3. Barra Funda, São Paulo

2. Borgerhout, Antwerp

1. Jimbōchō, Tokyo

