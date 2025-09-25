Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi Var

İngiltere merkezli TimeOut dergisi, her yıl açıkladığı "Dünyanın en havalı mahalleleri" listesini güncelledi. Daha önce Türkiye’nin de yer aldığı listeye bu yıl ülkemizden hiçbir mahalle giremedi.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TimeOut dergisi, her yıl düzenli olarak yayımladığı en havalı mahalleler sıralamasını duyurdu. Geçmiş yıllarda Türkiye’den İstanbul’un Bebek mahallesinin dahil olduğu listede bu yıl bir değişiklik yaşandı. 2025 sıralamasında Türkiye’den hiçbir mahalleye yer verilmedi.

Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi Var - Resim : 1

ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Bu yılın birincisi ise Japonya’dan geldi. Tokyo’nun Jimbocho semti listenin zirvesine oturdu. Kitapçıları, kültürel atmosferi ve kafeleriyle öne çıkan Jimbocho, dünyanın en dikkat çeken mahallesi olarak ilan edildi.

Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi Var - Resim : 2

İşte dünyanın en havalı 10 mahallesi:

10. Labone, Accra
9. Vallila, Helsinki
8. Nakatsu, Osaka
7. Ménilmontant, Paris
6. Mullae-dong, Seul
5. Avondale, Chicago
4. Camberwell, Londra
3. Barra Funda, São Paulo
2. Borgerhout, Antwerp
1. Jimbōchō, Tokyo

A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek YokA, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek YokYaşam

Toksik İlişkiyi Anlamanın En Kolay Yolu! İşte Kendinize Sormanız Gereken 5 SoruToksik İlişkiyi Anlamanın En Kolay Yolu! İşte Kendinize Sormanız Gereken 5 SoruYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti! 100’den Fazla Çalışan İşsiz Kaldı 30 Yıllık Mobilya Devi Resmen İflas Etti
Ali Koç’tan Sonra Fenerbahçe’de Flaş Ayrılık! Nihat kahveci Canlı Yayında Duyurdu: ‘Tedesco Dönemi Bitti!’ Ali Koç’tan Sonra Fenerbahçe’de Flaş Ayrılık
A, B, 0 ve AB… Kan Grubuna Göre İdeal Meslekler Belli Oldu! Kariyer Testine Gerek Yok Kan Grubuna Göre Hangi Meslek Sizin İçin Uygun?
Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu
ÇOK OKUNANLAR
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü