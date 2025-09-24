Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu

Dünyanın en popüler oyun serilerinden GTA, artık akademik müfredata giriyor. Tennessee Üniversitesi, GTA üzerinden ABD tarihini anlatacak ders başlatıyor.

Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto (GTA), artık sadece bir eğlence aracı değil, akademik dünyanın da gündeminde. ABD’deki Tennessee Üniversitesi, GTA’yı ders müfredatına dahil ederek bir ilke imza atıyor.

GTA TARİH DERSİNE GİRİYOR

Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu - Resim : 1

20 Ocak 2026’da Tennessee Üniversitesi öğrencileri, dünyanın ilk “Grand Theft Auto” tarih dersine katılacak. IGN’in aktardığı bilgilere göre dersin adı: “Grand Theft America: GTA Video Oyunları Aracılığıyla 1980’den Bu Yana ABD Tarihi” olacak. Dersi hazırlayan ve anlatacak isim ise üniversitenin tarih profesörü Tore Olsson.

VİDEO OYUNU TARİHİN AYNASI OLACAK

Olsson, GTA’nın yalnızca bir oyun serisi olmadığını, aynı zamanda ABD’nin kültürel ve sosyal tarihine ışık tutan bir kaynak olarak da ele alınabileceğini vurguluyor. Ders kapsamında GTA oyunlarının farklı dönemlerdeki toplumsal yansımaları ve tarihsel bağlamları işlenecek.

Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu - Resim : 2

GTA 6 ERTELEMESİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Profesör Olsson’un planları arasında, dersin başlangıcında GTA 6’yı da müfredata dahil etmek vardı. Ancak Rockstar Games’in GTA 6’nın çıkış tarihini Mayıs 2026’ya ertelemesi nedeniyle bu mümkün olmadı. Yine de Olsson, dersin içeriklerini mevcut oyunlarla sürdürme kararı aldı.

Oğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık BıraktıOğluna Kız İstemeye Giden Baba Şoke Oldu! Gelinin İstek Listesi Ağızları Açık BıraktıEkonomi
WhatsApp’ın Son Özelliği Olay Yarattı! Herkes Bu Yeniliği KonuşuyorWhatsApp’ın Son Özelliği Olay Yarattı! Herkes Bu Yeniliği KonuşuyorYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Deniz Çoban Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçında Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı: Bu Olmasaydı Galip Gelecekti! Deniz Çoban Yapılan Büyük Hakem Hatasını Açıkladı
Astrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı! Onlara Sakın Güvenmeyin Astrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı
WhatsApp’ın Son Özelliği Olay Yarattı! Herkes Bu Yeniliği Konuşuyor Herkes WhatsApp’ın Son Özelliğini Konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te