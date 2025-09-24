Oyun Konsolundan Sınıf Sıralarına! Dünyaca Ünlü Oyun Üniversitede Ders Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto (GTA), artık sadece bir eğlence aracı değil, akademik dünyanın da gündeminde. ABD’deki Tennessee Üniversitesi, GTA’yı ders müfredatına dahil ederek bir ilke imza atıyor.

GTA TARİH DERSİNE GİRİYOR

20 Ocak 2026’da Tennessee Üniversitesi öğrencileri, dünyanın ilk “Grand Theft Auto” tarih dersine katılacak. IGN’in aktardığı bilgilere göre dersin adı: “Grand Theft America: GTA Video Oyunları Aracılığıyla 1980’den Bu Yana ABD Tarihi” olacak. Dersi hazırlayan ve anlatacak isim ise üniversitenin tarih profesörü Tore Olsson.

VİDEO OYUNU TARİHİN AYNASI OLACAK

Olsson, GTA’nın yalnızca bir oyun serisi olmadığını, aynı zamanda ABD’nin kültürel ve sosyal tarihine ışık tutan bir kaynak olarak da ele alınabileceğini vurguluyor. Ders kapsamında GTA oyunlarının farklı dönemlerdeki toplumsal yansımaları ve tarihsel bağlamları işlenecek.

GTA 6 ERTELEMESİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Profesör Olsson’un planları arasında, dersin başlangıcında GTA 6’yı da müfredata dahil etmek vardı. Ancak Rockstar Games’in GTA 6’nın çıkış tarihini Mayıs 2026’ya ertelemesi nedeniyle bu mümkün olmadı. Yine de Olsson, dersin içeriklerini mevcut oyunlarla sürdürme kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi