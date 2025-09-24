WhatsApp’ın Son Özelliği Olay Yarattı! Herkes Bu Yeniliği Konuşuyor

WhatsApp, mesajları anında farklı dillere çevirme özelliğini devreye aldı. Artık yabancı dillerde gelen mesajlar tek tuşla Türkçe’ye çevrilebilecek.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni bir özelliği devreye aldı. Android ve iPhone kullanıcıları artık gelen mesajları anında farklı dillere çevirebilecek. Özellik, bire bir sohbetlerden grup konuşmalarına ve Kanal güncellemelerine kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor.

MESAJLAR ANINDA ÇEVRİLECEK

Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı bir dilde gelen mesajı anlamak isteyen kullanıcılar yalnızca mesaja uzun basarak "Çevir" seçeneğini işaretleyecek. Ardından çeviri yapılacak diller seçilebilecek. Tercih edilen dillerin cihaz üzerine indirilmesi sayesinde, sonraki kullanımlarda çeviri işlemi daha da hızlı gerçekleşecek.

GRUPLARDA VE KANALLARDA DA GEÇERLİ

Yeni özellik sadece bireysel sohbetlerde değil, grup konuşmalarında ve Kanal güncellemelerinde de aktif şekilde kullanılabiliyor. Android kullanıcıları için ek bir seçenek de sunuluyor: İsteyenler belirli sohbet dizileri için otomatik çeviriyi açarak, o konuşmadaki tüm yeni mesajların anında seçilen dile aktarılmasını sağlayabiliyor.

Tüm çevirilerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan şirket, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajların gizliliğinin korunmaya devam edeceğini belirtti.

TÜRKÇE DESTEĞİ SADECE iPHONE’DA

Android kullanıcıları şu an için yalnızca altı dilde çeviri yapabiliyor: İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça. iPhone sahipleri içinse seçenekler oldukça geniş: Türkçe’nin de dahil olduğu 20’den fazla dil çeviri desteği listesinde yer alıyor.

MASAÜSTÜ İÇİN TARİH BELİRSİZ

Meta, blog yazısında 180’den fazla ülkede 3 milyardan fazla kullanıcıya hizmet verdiklerini hatırlatarak "Dil, iletişimin önünde bir engel olmamalı" mesajını verdi. Ancak çeviri özelliğinin web sürümü ile Windows ve Mac uygulamalarına ne zaman geleceği konusunda henüz bir tarih açıklanmadı.

