Astrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı! Onlara Sakın Güvenmeyin

Astrolojide bazı burçlar gerçeği ustalıkla çarpıtıyor. İşte yalan söylemeye en yatkın 4 burç ve dikkat çeken özellikleri…

Son Güncelleme:
Astrolojinin En Yalancı 4 Burcu Açıklandı! Onlara Sakın Güvenmeyin
Astrolojide bazı burçlar dürüstlük konusunda diğerlerine göre daha fazla sınav veriyor. Kimi zaman istediklerini elde etmek, kimi zaman kendilerini savunmak ya da karşısındaki kişiyi kırmamak adına gerçeği farklı şekilde sunabiliyorlar. Öyle ki, söyledikleri öyle ustaca bir hal alıyor ki, yalanı fark etmek neredeyse imkansız oluyor. İşte astrologlara göre en yalancı 4 burç…

İKİZLER

İletişim konusunda ustalığıyla bilinen İkizler, pembe yalanları en rahat söyleyen burçlardan biri. Gerçeği kimi zaman abartarak, kimi zaman da değiştirerek aktarma eğilimindedirler. Onlara göre bu, çoğu zaman "yaratıcı bir dokunuş"tan ibarettir.

ASLAN

Gururları onlar için her şeydir. Yanlış olduklarında bile haklı görünmek adına gerçeği çarpıtmaktan çekinmezler. İmajlarını korumak Aslanlar için o kadar önemlidir ki, olayları farkında olmadan bile abartılı bir şekilde aktarabilirler.

AKREP

Gizemleri ve sırlarıyla tanınan Akrepler, kendilerini korumak ya da planlarını saklamak için yalanı bir araç olarak görebilir. Çıkarlarına hizmet eden durumlarda doğruları saklamak onlar için olağan bir durumdur.

BALIK

Hayal dünyaları geniş olan Balıklar, kimi zaman gerçek ile hayali birbirine karıştırabilir. Bazen sevdiklerini kırmamak, bazen de kendi kurgularına kapıldıkları için gerçeği farklı sunabilirler. Çoğunlukla bilinçli bir sahtekarlık değil, masum bir kaçış olarak görülür.

Astrolojide bu dört burç "yalana en yatkın" olarak anılsa da, uzmanlar herkesin doğum haritasının farklı olduğunun altını çiziyor. Yani tek başına burçlara bakarak kesin yargılar vermek doğru olmayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
