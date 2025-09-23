Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evlerde sıkça kullanılan ütü masalarının üzerinde yer alan küçük bir detay, çoğu kişinin dikkatinden kaçıyor. Ütü koyma bölümündeki "H" harfine benzeyen boşluğun ne işe yaradığını öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

SADECE ESTETİK SANILIYORDU

Pek çok kişi bu boşluğu tasarımın estetik bir parçası olarak görüyor. Oysa bu küçük detay, günlük hayatı kolaylaştıran oldukça pratik bir amaç taşıyor.

ÜTÜNÜN DÜŞMESİNİ ENGELLİYOR

Ütüyü bu boşluğa hafifçe eğerek yerleştirdiğinizde cihaz doğru açıda sabitleniyor. Böylece ütünün devrilme veya düşme ihtimali tamamen ortadan kalkıyor.

AKILLI BİR TASARIM HİLESİ

Basit gibi görünse de, H şeklindeki bu küçük boşluk, ütü masasının güvenliği artıran ve kullanım kolaylığı sağlayan gizli özelliği olarak öne çıkıyor. Yıllardır fark edilmeyen bu pratiklik, işini bilen tasarımcıların hayatı kolaylaştıran detaylarından biri.

Kaynak: Haber Merkezi