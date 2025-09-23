Yemeği Dolaba Böyle Koyanlar Dikkat! Bu Alışkanlık Yiyecekleri Zehre Dönüştürüyor

Uzmanlar uyarıyor, sıcak yemeği doğrudan buzdolabına koymak hem sağlığınızı hem de bütçenizi tehdit ediyor. İşte bilinmeyen riskler…

Evde yemek yaparken sıkça yapılan bir alışkanlık, düşündüğümüzün aksine fayda yerine zarar getiriyor. Uzmanlara göre sıcak yemeği doğrudan buzdolabına koymak, hem gıdaların bozulmasına hem de yüksek enerji tüketimine neden oluyor.

BUZDOLABININ ISISINI YÜKSELTİYOR

Sıcak yemek dolaba konulduğunda, içerideki sıcaklık aniden artıyor. Bu durum yalnızca konulan yemeğin değil, dolaptaki tüm yiyeceklerin daha hızlı bozulmasına yol açıyor. Ayrıca buzdolabı, eski ısısına dönebilmek için daha fazla enerji harcıyor. Sonuç olarak hem yiyecek israfı artıyor hem de elektrik faturaları kabarıyor.

BAKTERİ VE KÜF İÇİN ORTAM OLUŞTURUYOR

Sıcak yemeklerden çıkan buhar, dolap içinde nem birikmesine neden oluyor. Nemli ortam ise bakteri ve küflerin çoğalması için elverişli hale geliyor. Uzmanlar, “Bozulmasın diye sıcak yemeği dolaba koymak aslında tam tersi etki yapıyor” uyarısında bulunuyor.

DOĞRU YÖNTEM NE?

Yemeklerin bozulmadan saklanabilmesi için önce oda sıcaklığında bekletilmesi öneriliyor. Geniş kaplara alınarak daha hızlı soğuması sağlanmalı ve en fazla iki saat içinde buzdolabına konulmalı. Ayrıca yemeklerin kapaklı kaplarda saklanması hem hijyen hem de dayanıklılık açısından önem taşıyor.

