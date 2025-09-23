Toksik İlişkiyi Anlamanın En Kolay Yolu! İşte Kendinize Sormanız Gereken 5 Soru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlişkiler kimi zaman mutluluk ve güven yerine kafa karışıklığı, huzursuzluk ve acı getirebilir. Açık bir istismar yaşanmasa bile bazı davranış kalıpları, kişiyi yavaş yavaş tüketerek sağlıksız bir döngünün içine sürükleyebilir. Psikologlar ve ilişki uzmanları, bir ilişkinin "toksik" olup olmadığını anlamak için kendinize sormanız gereken 5 kritik soru olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

1. Partneriniz Üzerinizde Kontrol Kurmaya mı Çalışıyor?

En önemli göstergelerden biri partnerin kontrolcü tavırlarıdır. Arkadaş ve aile çevresinden uzaklaştırma, kıskançlık bahanesiyle davranışları kısıtlama ya da sürekli suçluluk hissettirme çabası varsa bu durum toksikliğin ötesinde istismara işaret edebilir.

2. İlişki Karşılıklı Fayda Sağlıyor mu?

Sağlıklı bir ilişki her iki tarafa da duygusal ve zihinsel anlamda katkı sunar. Eğer sürekli destek veren taraf sizseniz ve karşılığında aynı değeri göremiyorsanız ilişkinin tek taraflı ilerlediğini düşünebilirsiniz.

3. Sürekli Fedakarlık Eden Siz misiniz?

Uzmanlara göre uzlaşma ile fedakârlık aynı şey değildir. Uzlaşmada her iki taraf da taviz verirken, fedakarlıkta sadece bir kişi kendi ihtiyaçlarını görmezden gelir. Eğer partneriniz daima sizden fedakârlık bekliyor, kendisi ise geri adım atmıyorsa bu sağlıksız bir dengedir.

4. Kendinizi Özgürce İfade Edebiliyor musunuz?

İlişkide konuşurken sürekli tedirgin hissediyor ya da tepkilerden korkuyorsanız, bu sağlıksız bir iletişim göstergesidir. Sağlıklı ilişkilerde en hassas konular bile sevgi ve saygı çerçevesinde konuşulabilir.

5. İlişki Size Mutluluk mu Veriyor, Acı mı?

Her ilişkinin iniş çıkışları vardır ancak sürekli mutsuzluk, kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı yaşıyorsanız bu bir alarm işaretidir. İlişkiler, çoğunlukla huzur ve mutluluk getirmelidir.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, “Birini sevmek, her koşulda onunla birlikte olmanız gerektiği anlamına gelmez” diyerek uyarıyor. Aşk, sizi tüketen ve sağlığınızı bozan bir ilişkiyi sürdürmek için gerekçe olmamalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi