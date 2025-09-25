Gezi Tutuklusu MS Hastası Tayfun Kahraman Hastaneye Götürüldü! Eşi Meriç Kahraman Açıkladı: 'İki Hafta İçinde...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gezi Parkı protestoları kapsamında 40 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan mimar ve çevreci Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu endişe yaratıyor. Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, cezaevi görüşü sırasında eşinin bir gün önce Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiğini ve iki hafta içinde MR çekimi yapılması gerektiğini öğrendiğini açıkladı. Kahraman'ın multiple skleroz (MS) hastalığına yönelik tedavisi, cezaevi koşullarına rağmen devam ederken, Meriç Kahraman kamuoyuna seslendi.

'ENDİŞELENMEMEK ELDE DEĞİL'

Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından paylaştığı notta, "Bugünkü görüşte Tayfun'un dün Cerrahpaşa'ya götürüldüğünü ve iki hafta içinde MR çekilmesi gerektiğini öğrendim" diye yazdı. Eşinin sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Kahraman, "Sabırla beklesek de konu sağlık olunca endişelenmemek elde değil" ifadelerini kullandı.

'BU HAKSIZLIĞIN DAHA FAZLA SÜRMEYECEĞİNİ UMUYORUZ'

Mesajında, Gezi davasının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından "adil olmadığı" yönünde tescillendiğini hatırlatarak, "Tayfun'un MS tedavisi cezaevi koşullarında ilerliyor. AYM kararıyla adil olmadığı tescillenmiş bir yargılama ile hayatımızdan çalınan 40 ay geri gelmeyecek, biliyorum" dedi. Umut dolu bir sonla bitirdiği paylaşımda ise, "Bu haksızlığın daha fazla sürmeyeceğini umuyoruz" diye ekledi. Paylaşıma, Tayfun Kahraman ve kızı Vera'nın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi