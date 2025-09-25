Meteoroloji Tarih Verdi! Batı Karadeniz İçin Fırtına Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Valiliği tarafından Batı Karadeniz bölgesinde 26-27 Eylül tarihlerinde fırtına uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz Bölgesi; Düzce, Bartın Zonguldak illerinde rüzgarın 26 Eylül 2025 Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: AA