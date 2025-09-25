Meteoroloji Tarih Verdi! Batı Karadeniz İçin Fırtına Alarmı

Düzce Valiliği Batı Karadeniz bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. 26-27 Eylül tarihlerinde fırtına beklendiğini belirten valilik, rüzgarın hızının 75 kilometreyi bulabileceğini belirtti.

Meteoroloji Tarih Verdi! Batı Karadeniz İçin Fırtına Alarmı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Valiliği tarafından Batı Karadeniz bölgesinde 26-27 Eylül tarihlerinde fırtına uyarısı yapıldı.

Düzce Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı. Yapılan uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz Bölgesi; Düzce, Bartın Zonguldak illerinde rüzgarın 26 Eylül 2025 Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: AA

Sivas’ta Beton Mikseri Faciası: Sürücü Hafif Yaralı Sivas’ta Beton Mikseri Faciası: Sürücü Hafif Yaralı
Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti! Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti!
Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti! Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti!
Kulüpler İsyan Etmişti! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Sürpriz Karar: Eski Sisteme Dönülüyor Hacıosmanoğlu'ndan Sürpriz Karar
O İlimizde Şap Alarmı! Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı Hayvan Ticaretinin Merkezi Karantinaya Alındı
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı