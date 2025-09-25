Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iş insanı Fatih Balkaya, iddiaya göre boş olduğunu düşündüğü silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklara göre Balkaya, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada tabancasını başına dayayarak ateş etti. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, acı haber camiada büyük üzüntü yarattı.

Sapancaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Halk TV