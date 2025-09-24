Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti!
Hatay’ın Defne ilçesinde bir kişi, portakal bahçesinde tartıştığı adamı satırla öldürdü. Zanlı, gasp ettiği 150 bin lirayla kaçarken ormanda yakalandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde Hüseyinli Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı. Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda iz takip köpeğinin yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan T.E.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA