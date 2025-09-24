Muğla'da Vahşet! Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı kısa sürede gözaltına alındı.

Muğla'da Vahşet! Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 61 yaşındaki Durgül S. ile oğlu 22 yaşındaki oğlu Soner S. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Soner S. annesine av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durgül S. olay yerinde hayatını kaybetti. Soner S. jandarma ekiplerince av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA

