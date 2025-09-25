Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü

Van’ın Gürpınar ilçesinde husumetli iki ailenin barış görüşmesi kanlı bitti. Silahlı saldırıda anne ve iki oğlu hayatını kaybederken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay akşam saatlerinde ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya gelmek istedi. Aslan ailesinin evine giden anne B.Ö (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Aslam ailesinden 4 şüpheli gözaltına alındı. İki aile arasında gerginler artarken jandarma, taraflar arasında yeni bör olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!Güncel

Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüAnkara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini ÖldürdüGüncel

Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti!Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti!Yurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Van
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı
Muğla'da Vahşet! Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü Muğla'da Vahşet! Annesini Av Tüfeğiyle Öldürdü
Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti! Hatay’da Portakal Bahçesinde Gasp Cinayeti!
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
ÇOK OKUNANLAR
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
CHP Gazze İçin Toplandı... 'Devlet Eliyle Soykırım Var' CHP Gazze İçin Toplandı... 'Devlet Eliyle Soykırım Var'
Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şok Etti! Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şok Etti!
İspanya Sumud Filosu İçin Savaş Gemisi Gönderiyor İspanya Sumud Filosu İçin Savaş Gemisi Gönderiyor
İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı