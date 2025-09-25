Sivas’ta Beton Mikseri Faciası: Sürücü Hafif Yaralı

Sivas Yenidoğan Mahallesi’nde bir inşaatta beton mikseri yumuşak zeminin çökmesiyle devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tonlarca ağırlıktaki araç vinçle kaldırıldı.

Sivas’ta Beton Mikseri Faciası: Sürücü Hafif Yaralı
Sivas’ta korkutan bir kaza meydana geldi. Yenidoğan Mahallesi’nde özel bir inşaat alanında beton harcı taşıyan mikser, zeminin çökmesi sonucu devrildi.

Olayda sürücü hafif yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tonlarca ağırlıktaki beton mikseri, vinç yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

