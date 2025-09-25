İstanbul AKM’de Kültür Yolu Festivali! İşte Gün Gün Etkinlikler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin İstanbul ayağı için geri sayım tamamlandı. Sanat dolu etkinlikler 27 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak ve 5 Ekim’e kadar devam edecek.

SANATSEVERLER AKM’DE BULUŞACAK

Türk Telekom’un katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde konserlerden film gösterimlerine, bale ve tiyatrodan sanat söyleşilerine kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festival, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) farklı sahne ve salonlarında gerçekleştirilecek.

KONSERLERDEN BALEYE, SÖYLEŞİLERDEN FİLM GÖSTERİMLERİNE

27 Eylül: Levent Yüksel konseri

28 Eylül: Ceza konseri ve Beyoğlu Güzeli filmi

29 Eylül: Aşkın 500 Günü filmi

30 Eylül: Wonka filmi

1 Ekim: Uncharted filmi

2 Ekim: Moana 2 filmi

3 Ekim: Ekin Uzunlar konseri

4 Ekim: Berkay konseri

5 Ekim: Emre Altuğ konseri

Opera Salonu’nda ise dünyaca ünlü Bolşoy Bale ve Orkestrası, 26-27 Eylül’de Romeo ve Juliet, 29-30 Eylül’de ise Kuğu Gölü ile sahne alacak. Ayrıca İtalyan besteci ve piyanist Andrea Vanzo da konser verecek.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER DE VAR

Festival kapsamında AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı moderatörlüğünde sanat söyleşileri düzenlenecek. Nabat Garakhanova’nın yöneteceği dijital sanat panelleri ise ücretsiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Hülya Koçyiğit de festivalde bir söyleşiye katılacak ve açık hava sinema sahnesinde izleyicilerle film izleyecek.

