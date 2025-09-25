Sinan Engin’den Bomba Uzak Şehir İtirafı! Dayanamayıp Senaristi Aramış

Futbol yorumcusu Sinan Engin, "Uzak Şehir" dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Dayanamayıp senaristi arayarak "Ya bunları öpüştür artık" dediğini açıklayan Engin, sosyal medyada gündem oldu.

Futbol yorumlarıyla tanınan Sinan Engin, bu kez Aslıhan Doğan Turan’ın sunduğu 'Beş Çayı' programındaki samimi sözleriyle gündeme geldi. Engin, favori dizisinin Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" olduğunu belirterek senaristi arayıp "Bunları artık öpüştür" dediğini itiraf etti.

Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, 343 Digital kanalında yayımlanan "Beş Çayı" programına konuk oldu. Program boyunca futboldan özel hayatına, gündemden dizilere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Engin, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Sohbet sırasında Türk dizilerine olan ilgisinden bahseden Engin, şu sıralar favorisinin "Uzak Şehir" olduğunu söyledi. Diziyi heyecanla takip ettiğini belirten Engin, senaristi arayarak, "Ya bunları öpüştür artık" dediğini dile getirdi.

Sinan Engin’in bu esprili itirafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyiciler, "O sahneyi sana borçluymuşuz" yorumlarıyla Engin’in açıklamalarına esprili şekilde karşılık verdi.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

