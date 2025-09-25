Rihanna 3. Kez Anne Oldu: İlk Kare Geldi... İsmi Dikkat Çekti

Rihanna ve ASAP Rocky’nin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Çift, kız bebeklerine Rocki Irish Mayers ismini verdi. Rihanna, Instagram paylaşımıyla güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Pop müziğin süperstarı Rihanna ve rapçi ASAP Rocky, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin kız bebeklerine Rocki Irish Mayers, adı verildi. Ünlü çiftin bebekleri 13 Eylül’de dünyaya geldi. Rihanna, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta kızını kucağında tutarken minyatür pembe boks eldivenlerini de gösterdi ve güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

Riot ve RZA adında iki oğlu bulunan çift, Rihanna'nın son hamileliğini bu yılki Met Gala’da duyurmuştu. Şarkıcı daha önceki hamileliklerini de benzer şekilde sosyal medya üzerinden açıklamış, 2023’te Super Bowl devre arası şovunda ikinci çocuğunun haberini sahnede kırmızı tulumla vermişti.

'GİZLİ EVLİLİK' İDDİASI

Dünyaca ünlü çift Rihanna ve ASAP Rocky, geçtiğimiz günlerde “gizli evlilik” iddialarıyla yeniden magazin gündemine oturmuştu. Rocky bir dergiye verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Ünlü rapçiye “Yakında evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildiğinde Rocky gülümseyerek, “Sen benim zaten evli olmadığımı nereden biliyorsun?” dedi. Röportajı yapan gazeteci bu yanıtın “Rihanna ile çoktan evlendikleri” anlamına gelip gelmediğini sorunca Rocky kahkaha atarak, “Bunu asla doğrulamayacağım” ifadelerini kullandı. Bu sözler, “gizli nikah” iddialarını gündeme taşıdı.

