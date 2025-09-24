Herkesin Konuştuğu Sarılmada Gerçek Başka Çıktı!

Boston’daki Coldplay konserinde milyonlara izlettirilen sarılmanın ardındaki gerçek gün yüzüne çıktı. İşin aslının çok başka olduğu öğrenildi.

Boston’daki Coldplay konserinde çekilen ve hızla yayılan sarılma görüntüsünün perde arkası, olayın ardından yapılan açıklamalarla netlik kazandı. Teknoloji şirketi Astronomer’ın İnsan Kaynakları Başkanı Kristin Cabot’un, şirket CEO’su Andy Byron ile sarıldığı an, konserin dev ekranına yansımıştı. Bu görüntü, Coldplay solisti Chris Martin tarafından esprili bir şekilde “Ya yasak bir ilişkileri var ya da çok utangaçlar” şeklinde yorumlanmıştı.

YAKINLARI KONUŞTU

Başlangıçta, Cabot’un eşi Andrew’un Japonya’da olduğu ve çiftin ayrı yaşadığı iddia edilmişti. Ancak, konuyla ilgili yakın kaynaklar, Andrew’un da aynı konser alanında bulunduğunu ve şu anki kız arkadaşıyla birlikte olduğunu belirtti. Kaynaklar, çiftin dostane bir şekilde ayrı yaşadığını ve Kristin’in iş arkadaşlarıyla birlikte locada yer aldığını ifade etti. Kristin Cabot’un boşanma sürecinde olduğu için kamuoyuna açıklama yapamadığı da vurgulandı.

Herkesin Konuştuğu Sarılmada Gerçek Başka Çıktı! - Resim : 1
Söz konusu bu görüntüler viral olmuştu.

Aynı kaynaklar, Cabot’un sarılmanın uygunsuz olduğunu kabul ettiğini, ancak aldatma söz konusu olmadığını ve sadece arkadaşça bir ilişki olduğunu belirtti. Olayın ardından, Cabot’un kamuoyundan çekildiği ve haftalarca evden çıkmadığı, çocuklarını medyanın ilgisinden korumaya çalıştığı ifade edildi. Cabot, 22 yıl reklamcılık yaptıktan sonra 2016’da teknoloji sektörüne geçmişti ve şu anda işsiz olduğu bildirildi. Olaydan bu yana yüzlerce ölüm tehdidi aldığı da aktarıldı.

Kaynak: T24

