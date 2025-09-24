Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı
Survivor yarışmasına damga vuran ve milyonlarca kişiye adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yarıştığı dönemi hatırlatan Karadere, Survivor’da kime ilgi duyduğunu ilk kez açıkladı. Bakın Nagihan Karadere hangi Survivor yarışmasına ilgi duyuyormuş…
Survivor yarışmasıyla ismini milyonlarca kişiye duyuran milli atlet Nagihan Karadere son olarak YouTube'da yayınlanan Tuğba Ekinci'nin sunuculuğunun üstlendiği programa konuk oldu. Survivor Nagihan gündemi sarsacak itiraflarda bulundu.
NAGİHAN KARADERE’DEN YILLAR SONRA GELEN ÇARPICI İTİRAF
Tuğba Ekinci'nin, "Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Karadere, "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama tabi, aramızda bir şey olmadı o benim dostum kardeşim" diyerek gündeme bomba gibi düştü.
‘TURABİ BİR YANA SURVİVOR BİR YANA’
Turabi'nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatan Karadere, "Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm" sözleriyle duygularını dile getirdi.
