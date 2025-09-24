Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı

Survivor yarışmasına damga vuran ve milyonlarca kişiye adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, Tuğba Ekinci'nin YouTube programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yarıştığı dönemi hatırlatan Karadere, Survivor’da kime ilgi duyduğunu ilk kez açıkladı. Bakın Nagihan Karadere hangi Survivor yarışmasına ilgi duyuyormuş…

Son Güncelleme:
Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Survivor yarışmasıyla ismini milyonlarca kişiye duyuran milli atlet Nagihan Karadere son olarak YouTube'da yayınlanan Tuğba Ekinci'nin sunuculuğunun üstlendiği programa konuk oldu. Survivor Nagihan gündemi sarsacak itiraflarda bulundu.

Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

NAGİHAN KARADERE’DEN YILLAR SONRA GELEN ÇARPICI İTİRAF

Tuğba Ekinci'nin, "Survivor'dan en çok beğendiğin kimdi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt veren Karadere, "Turabi ile o dönem sevgili olmak isterdim. Bizi çok birbirimize yakıştırıyorlardı. Çok adam adamdır, maçodur, tuttuğunu koparan bir insandır. Kadınına çok değer verir. Aramızda iki yaş fark var. Survivor'dan kiminle sevgili olursun diye sorulsa, o dönem Turabi derdim. Ama tabi, aramızda bir şey olmadı o benim dostum kardeşim" diyerek gündeme bomba gibi düştü.

Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı - Resim : 2
Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Turabi itirafı

‘TURABİ BİR YANA SURVİVOR BİR YANA’

Turabi'nin yıllar önce kendisi için kavga ettiğini anlatan Karadere, "Benim için çok özeldir. Survivor bir yanadır, Turabi bir yanadır. Çok severim, çok değer veririm" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt PaylaştıÜnlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt PaylaştıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Survivor turabi Magazin haberleri
Son Güncelleme:
TFF Resmen Onayladı! Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok: Bütün Maçlarını Kazansa Bile Sezonu 0 Puanla Kapatacak Bir Dönemin Süper Lig Devine Büyük Şok
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi Ünlü Çift Aşkını İlan Etti! Romantik Paylaşım Geldi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
Magazin Dünyası Bunu Konuşuyor! Rihanna Gizlice Evlendi mi? Rihanna Gizlice Evlendi mi?
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Başladı
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar