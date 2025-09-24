Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi

"Kübra" dizisinde başlayan partnerlikleri aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, uzun süredir gözlerden uzak tuttukları ilişkilerini doğum günü paylaşımıyla ilk kez duyurdu.

Son Güncelleme:
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da merak edilen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde başrol oynayan Ulusoy, 35. yaşını kutladı. Doğum gününde ise sevgilisi Aslıhan Malbora’dan sürpriz bir hamle geldi.

İLK KEZ BİRLİKTE PAYLAŞIM GELDİ

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi - Resim : 1
Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy

Uzun süredir birlikte oldukları bilinen ancak ilişkilerini sosyal medyadan uzak tutmayı tercih eden çift, bu kez kural bozdu. Ulusoy’un "Kübra" dizisindeki partneri Aslıhan Malbora, Instagram hesabından kısa bir video paylaşarak ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.

Paylaşılan videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlar yer aldı. Malbora, bu özel ana sevgilisinin doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi ekledi.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi - Resim : 2

Aslıhan Malbora’nın bu jesti ile çift ilişkisini ilk kez açıkça duyurmuş oldu. Ulusoy’un doğum günü için yapılan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratarak hayranlardan yoğun ilgi gördü.

Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas’la Mesajları İfşa Olmuştu! Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Aşkında Ayrılık KriziYetişkin Film Yıldızı Alexis Texas’la Mesajları İfşa Olmuştu! Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Aşkında Ayrılık KriziMagazin

Müzmin Bekar Hakan Altun'dan Aşk Müjdesi! 'Çok Mutluyum' Diyerek İtiraf EttiMüzmin Bekar Hakan Altun'dan Aşk Müjdesi! 'Çok Mutluyum' Diyerek İtiraf EttiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çağatay Ulusoy aşk
Son Güncelleme:
İtalyan Sinemasının Efsanesiydi! Ünlü Oyuncu 87 Yaşında Hayatını Kaybetti İtalyan Sinemasının Efsane İsmi Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı Ünlü Oyuncu Sette Kaza Geçirdi
Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas’la Mesajları İfşa Olmuştu! Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Aşkında Ayrılık Krizi Mesajları İfşa Olmuştu! İlişkide Büyük Kriz
Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan O İlimize ‘Büyük Deprem’ Uyarısı: Acilen TOKİ Konutlarına Taşının O İlimize 'Büyük Deprem' Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı 'Durdurma' Kararı Sonrasında Heyet CHP İl Kongresi’nde
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi