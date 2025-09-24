Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora Aşkını İlan Etti! Doğum Gününde Romantik Paylaşım Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da merak edilen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bu kez doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde başrol oynayan Ulusoy, 35. yaşını kutladı. Doğum gününde ise sevgilisi Aslıhan Malbora’dan sürpriz bir hamle geldi.

İLK KEZ BİRLİKTE PAYLAŞIM GELDİ

Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy

Uzun süredir birlikte oldukları bilinen ancak ilişkilerini sosyal medyadan uzak tutmayı tercih eden çift, bu kez kural bozdu. Ulusoy’un "Kübra" dizisindeki partneri Aslıhan Malbora, Instagram hesabından kısa bir video paylaşarak ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.

Paylaşılan videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlar yer aldı. Malbora, bu özel ana sevgilisinin doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi ekledi.

Aslıhan Malbora’nın bu jesti ile çift ilişkisini ilk kez açıkça duyurmuş oldu. Ulusoy’un doğum günü için yapılan bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem yaratarak hayranlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Haber Merkezi