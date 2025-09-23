Müzmin Bekar Hakan Altun'dan Aşk Müjdesi! 'Çok Mutluyum' Diyerek İtiraf Etti

Yıllardır yalnız olan Hakan Altun’dan müjde geldi! Ünlü şarkıcı, "Yeni bir aşka yelken açtım, çok mutluyum" sözleriyle özel hayatını açıkladı.

Son Güncelleme:
Müzmin Bekar Hakan Altun'dan Aşk Müjdesi! 'Çok Mutluyum' Diyerek İtiraf Etti
Uzun yıllardır yalnızlığıyla gündeme gelen ve evlilik hayalini sık sık dile getiren ünlü şarkıcı Hakan Altun, nihayet beklenen müjdeyi verdi.

Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluşan Altun, sahneye çıkmadan önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yıllardır "yalnız" tabelasının kendisiyle özdeşleştiğini hatırlatan sanatçı, bu kez özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTIM"

53 yaşındaki şarkıcı, hayatında biri olduğunu söyleyerek "Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim" dedi. Altun, merak edilen sevgilisinin kimliğini ise ısrarlı sorulara rağmen açıklamadı.

Bugüne kadar Seray Sever, İclal Aydın, Ebru Gündeş ve Gonca Vuslateri ile adı anılan sanatçının, bir dönem Ajda Pekkan ile de aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ancak Altun, Ajda Pekkan ile sadece dostluk ve müzik bağı olduğunu net bir şekilde ifade etmişti.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Hakan Altun aşk
