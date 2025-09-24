Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı

Güller ve Günahlar dizisiyle tekrardan ekranlara dönen ünlü oyuncu Cemre Baysel, talihsiz bir kaza yaşadı. Bacağından yara alan Baysel, sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek yeni bir kare paylaştı.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güller ve Günahlar dizinde rol alacak olan Cemre Baysel, dizi çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşayarak hayranlarını korkuttu.

Dizide Zeynep karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, çekimler esnasında düşerek bacağından yaralandı.

CEMRE BAYSEL SETTE KAZA GEÇİRDİ! İLK KARE GELDİ

Baysel, kazanın ardından bacağına pansuman yapılırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın altına “Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar teşekkürler” notunu düşen oyuncuya, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı - Resim : 1

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı - Resim : 2

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.

İtalyan Sinemasının Efsanesiydi! Ünlü Oyuncu 87 Yaşında Hayatını Kaybettiİtalyan Sinemasının Efsanesiydi! Ünlü Oyuncu 87 Yaşında Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cemre Baysel Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas’la Mesajları İfşa Olmuştu! Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Aşkında Ayrılık Krizi Mesajları İfşa Olmuştu! İlişkide Büyük Kriz
Dua Lipa Sessizliğini Bozdu, Gerçeği Açıkladı! Filistin’i Desteklemeyen Menajerini Kovdu mu? Dua Lipa Sessizliğini Bozdu, Gerçeği Açıkladı! Filistin’i Desteklemeyen Menajerini Kovdu mu?
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı Ünlü Oyuncu Sette Kaza Geçirdi
Okan Buruk'tan Dev Maç Öncesi Flaş Karar! Yönetim Onayı Verdi, Hepsi İptal Oldu Okan Buruk'tan Dev Maç Öncesi Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Mahkeme 'Durdurma' Kararı Vermişti! CHP İstanbul Kongresi Başladı 'Durdurma' Kararı Sonrasında Heyet CHP İl Kongresi’nde
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Balıkesir'de Gece Yarısı Korkutan Deprem
Beklenen Haber Geldi: Bağ-Kur’lular İçin 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! Prim Gün Sayısı 7.200’e Düşüyor Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Müjdesi