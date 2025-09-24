Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Sette Kaza Geçirdi! Fotoğrafını Direkt Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güller ve Günahlar dizinde rol alacak olan Cemre Baysel, dizi çekimlerinde talihsiz bir kaza yaşayarak hayranlarını korkuttu.

Dizide Zeynep karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Cemre Baysel, çekimler esnasında düşerek bacağından yaralandı.

CEMRE BAYSEL SETTE KAZA GEÇİRDİ! İLK KARE GELDİ

Baysel, kazanın ardından bacağına pansuman yapılırken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın altına “Sahne esnasında bayağı düştüm arkadaşlar teşekkürler” notunu düşen oyuncuya, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi