Yetişkin Film Yıldızı Alexis Texas’la Mesajları İfşa Olmuştu! Lvbel C5 ve Ece Kırtanır Aşkında Ayrılık Krizi

Rap dünyasının son dönemde öne çıkan isimlerinden Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur, özel hayatıyla yeniden gündemde. Özellikle "Hav Hav Hav" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü rapçi, geçtiğimiz günlerde Orkun Işıtmak’ın "Pembe Yalanlar" serisine katılmış ve açıklamalarıyla uzun süre konuşulmuştu.

MESAJLAR KRİZ ÇIKARDI

Yetişkin film yıldızı Alexis Texas ve Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur

Program sırasında yetişkin film yıldızı Alexis Texas’la yaptığı mesajların ifşa edilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Orkun Işıtmak’ın canlı yayında bu mesajları okurken, "Ben hayatımda ilk defa böyle bir DM konuşması görüyorum" sözleri dikkat çekmişti.

AYRILIK İDDİASI GÜNDEMDE

Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur ve Ece Kırtanır

Ünlü rapçinin, bir süredir Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı biliniyordu. Ancak ifşa olan mesajların ardından ilişkide kriz çıktığı ve Kırtanır’ın Lvbel C5’i sosyal medyadan takipten çıktığı iddia edildi.

Çiftin ayrıldığına dair iddialar magazin kulislerinde dolaşırken, Lvbel C5 cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

