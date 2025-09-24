İtalyan Sinemasının Efsanesiydi! Ünlü Oyuncu 87 Yaşında Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sahnede kendine özgü sergilediği tavırlarıyla tanınan ve Avrupa sinemasına damga vuran Claudia Cardinale, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe saymıştı. Ünlü oyuncudan acı haber geldi.

İTALYAN SİNEMASININ EFSANE İSMİ CARDINALE HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan oyuncu Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, Cardinale’in Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

87 yaşında hayatını kaybetti

Tunus’ta, Sicilya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Cardinale’nin sinemaya adımı 1957’de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla oldu. Bu yarışma ona Venedik Film Festivali’nin kapılarını açtı. İlk dönemlerinde aksanı nedeniyle filmlerinde kendi sesi yerine dublaj kullanıldı.

Ancak kısa süre sonra büyük bir çıkış yakaladı. Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.

OĞLUNU KARDEŞİ OLARAK TANITTI

Kariyerinin ilk dönemlerinde gizli bir hamilelik yaşayan oyuncu, oğlu Patrick’i yıllarca ailesine “kardeşi” olarak tanıttı. Daha sonra yapımcı Franco Cristaldi ile yollarını ayırıp yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun soluklu bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkiden bir kızı oldu.

Cristaldi’nin sektörde Cardinale’e karşı tavır aldırması nedeniyle zor günler geçiren yıldız, bir röportajında, “Banka hesabımda hiç param olmadığını fark ettim. Çok hassas bir dönemdi” demişti. Onu yeniden sinemaya döndüren isim ise ünlü yönetmen Franco Zeffirelli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi