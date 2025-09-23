Beyninde Kitle Tespit Edilen Lara’dan Duygusal Mesaj

Beyninde kitle tespit edilen ünlü şarkıcı Lara, test sonuçlarının iyi huylu çıktığını açıkladı. Lara, “Allah’ın verdiği hayatın kıymetini biliyorum” diyerek destek veren herkese teşekkür etti.


Ünlü şarkıcı Lara, beyninde kitle tespit edildiğini açıklamış ve hayranlarını korkutmuştu. Sosyal medyada paylaştığı yeni mesajda kitlenin iyi huylu çıktığını duyuran Lara, “Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim” ifadelerini kullandı. Zayıflık ve iştahsızlığının da bu süreçten kaynaklandığını belirten sanatçı, “Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim, hiçbir engel yokmuş” dedi.

'KALBİM ÇOK GÜÇLÜ'

Hayranlarından gelen yoğun desteğe teşekkür eden Lara, “Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, Allah’ın izniyle en kısa zamanda sahnelerde buluşacağız” sözleriyle moralini paylaştı.

Lara, sahnelere dönmek için gün sayıyor.

Son mesajında ise hayatın kıymetini daha iyi anladığını şu sözlerle dile getirdi: "Doğanın her sesinde, her nefeste rabbimin güzelliğini hissediyorum. Gerçek mutluluk dışarıda değil, içimde saklı. Kendime güveniyorum, hayatın getirdiklerini sabır ve umutla karşılıyorum. Ben Allah’ın bana bahşettiği bu hayatın kıymetini biliyorum." Sanatçı ayrıca ailesine, dostlarına ve tedavisinde yanında olan doktorlarına teşekkür ederek, sahnelere dönmek için sabırsızlandığını belirtti.

