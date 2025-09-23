Bahar Şahin’den Sosyal Medyaya Damga Vuran Bir İtiraf Daha! Herkes Bunu Konuşuyor
Zalim İstanbul dizisindeki set ortamı ve oyuncu kadrosuna ilişkin yıllar sonra yaptığı ‘mobbing’ itirafı ile gündem olan oyuncu Bahar Şahin yapımcılara ilişkin yeni itiraflarda bulundu. Şahin'in Ramazan Ayı'ndaki setlere ilişkin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. İşte o açıklamalar...
Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin’in 6 yıl sonra ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Şahin ünlü oyuncu Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını, rol arkadaşı Sera Kutlubey’in sevgilisi ile öpüştüğünü iddia etmişti.
Bahar Şahin’e rol arkadaşı Deniz Uğur’dan da destek gelmiş, Uğur “Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem” diyerek gözdağı vermişti.
YAŞANANLARA 'SESSİZ' KALINMALI UYARISI
Bahar Şahin’den sosyal medyada gündem olan yeni açıklamalar geldi. Bir video paylaşan ünlü oyuncu, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı.
YAPIMCIDAN 'ORUÇ' TEPKİSİ
Şahin, Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının kendisine tepki gösterdiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi