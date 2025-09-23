Bahar Şahin’den Sosyal Medyaya Damga Vuran Bir İtiraf Daha! Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zalim İstanbul dizisinin yıldızı Bahar Şahin’in 6 yıl sonra ortaya attığı iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şahin ünlü oyuncu Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını, rol arkadaşı Sera Kutlubey’in sevgilisi ile öpüştüğünü iddia etmişti.

Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını iddia etti

Bahar Şahin’e rol arkadaşı Deniz Uğur’dan da destek gelmiş, Uğur “Sakın konuyu uzatıp beni konuşturmayın. Çünkü sektörel eleştiri en sevdiğim şeydir ve başkaları gibi çekinmem” diyerek gözdağı vermişti.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin

YAŞANANLARA 'SESSİZ' KALINMALI UYARISI

Bahar Şahin’den sosyal medyada gündem olan yeni açıklamalar geldi. Bir video paylaşan ünlü oyuncu, setlerde yaşananlara sessiz kalınması gerektiği, yoksa diğer insanlarla arasını ya da bir sonraki işinin bozulacağını, yapımcılarla arasının bozulacağını anlattı.

YAPIMCIDAN 'ORUÇ' TEPKİSİ

Şahin, Ramazan ayına denk gelen bir sette orucunu açmasına izin verilmeyen bir set çalışanına destek olduğu için yapımcının kendisine tepki gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi