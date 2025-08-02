Bahar Şahin'e Ateş Püskürten Yorum! Görünce Sessiz Kalamadı

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2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul isimli dizide başrol oyuncusu olarak rol alan Bahar Şahin, o dönemde ünlü oyuncu Mine Tugay’ın kendisine mobbing uyguladığını, setteki herkesin durumun farkında olduğunu, kendisine “Küçüksün alttan al” dediğini açıklamıştı.

HERKES BUNU KONUŞMUŞTU

Şahin’in bir YouTube kanalında yaptığı itiraf, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bahar Şahin’in çarpıcı açıklamalarının ardından Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendini şöyle savunmuştu:

Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler.

MİNE TUGAY HAKKINDA ÇARPICI İDDİALAR

Mine Tugay’a ilk destek Zalim İstanbul dizisi kadrosunda yer alan oyuncu Sera Kutlubey’den gelmişti. Sera Kutlubey’in desteği sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bahar Şahin “Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze’ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, ‘Kesin Bahar laf taşımıştır’ diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da ‘çok sarhoştum’ diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bahar Şahin, hakkında bir magazin sayfasının yaptığı haberde bir kullanıcının 'Mağdur oldu. Takip ettik. Link vermeye başladı' şeklindeki yorumuna tepki gösterdi.

'MİDEMİ BULANDIRIYOR'

Ünlü oyuncu “Instagram kanalına 'Bir magazin sayfasına benim hakkımda böyle bir yorum gelmiş. Kimsenin ne olmak istediğimi açıklamak zorunda olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Oyunculuk da influencerlık da bir seçimdir.Ben takipçi kitlesinin de zeki olanını seviyorum. Böyle andavallarla uğraşmak midemi bulandırıyor” dedi.