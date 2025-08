Roger Waters, Filistin İçin Beste Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pink Floyd grubunun kurucu üyelerinden müzisyen ve besteci Roger Waters, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin" (Oh my sisters help me to open their eyes) başlıklı yeni bir eser besteledi. Şarkının video klibini sosyal medya hesabından paylaşan Waters, hem müziği hem de mesajlarıyla uluslararası topluma duyarlılık çağrısında bulundu.

TARİHE GEÇEN KADINLARA VURGU

Waters, şarkısında, Gazze’de yaşamını yitiren ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie, İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli öğrenci Iman Al Hams, Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh, Nazi rejimine direndiği için idam edilen Sophie Scholl, Holokost kurbanı Anne Frank ve Brezilyalı insan hakları savunucusu Marielle Franco gibi isimleri andı.

Şarkının sözlerinde şu ifadeler yer aldı:

"Seni iyi hatırlıyorum, nerede durduğunu, nereye düştüğünü. Vahşice katledildin ama ruhun hala yaşıyor. Rachel Corrie ve Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl ve Anne Frank. Iman Al Hams, birçok ülkeden birçok kız kardeş. Ah, kız kardeşlerim gözlerini açmama yardım edin. Rezidans dairelerinden bakıldığında onlara karınca gibi görünüyor olmalıyız. Uyan... Hepimiz kadın ve erkeğiz. Yazıklar olsun kanayan yüreğime..."

FİLİSTİN BAYRAĞI ÖNÜNDE SERT MESAJ

Waters’ın klibi, Filistin bayrağı önünde verdiği bir görüntüyle başlıyor. Videoda yer alan görsellerde, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında hayatını kaybeden kadınlara ve aktivistlere ait görüntülere de yer veriliyor.

Müzisyen, daha önce de Filistin’e yönelik destek açıklamaları ve İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara karşı sert çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Son paylaşımı ise sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: AA